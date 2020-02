Duh liberalizma – ali ravnodušnost?

Evropski liberalizem je v krizi. Prvič, v krizi je zato, ker se je v okolišu liberalne Evrope pojavilo več neliberalnih režimov – ali neliberalnih demokracij, kot pravi zgodovinarka Anne Applebaum. Ta tip vladavine se je ustalil na Madžarskem, svita se na Poljskem, vsekakor pa je prisoten v Turčiji in Rusiji. V teh državah imajo klasične liberalne institucije, kot so parlament, mediji in neodvisno sodstvo, vse manj moči.Drugič, evropski liberalizem je v krizi zato, ker izgublja zaupanje državljanov evropskih liberalnih demokracij. Brexit je – vsaj domnevno – primer te skepse do liberalnih političnih institucij, ki se je ...