Duh z Aljaske je izginil, Moskva zahteva še več

Vojna v Ukrajini je v zadnjih dneh dobila nov, bolj zlovešč obris, ki presega prvotno govorico o »osvoboditvi« Donbasa in odpira vprašanje, kako daleč se je Moskva še pripravljena razširiti. Od tega, ali rusko vodstvo res cilja tudi na »varnostni pas« v Sumski in Harkovski oblasti, bo odvisno ne le trajanje spopadov, temveč tudi občutek varnosti na celotnem evropskem vzhodu.

Članek analizira, kako je propad domnevnega kompromisa z Aljaske – tako imenovane »formule iz Anchoragea« – spremenil kalkulacije v Kremlju, zakaj Washington ta teden govori o »novih idejah in konceptih« in kaj pomenijo vse pogostejši napadi na Odeso in Krim za ukrajinski izvoz žita ter širše gospodarstvo. Bralec bo izvedel, koliko manevrskega prostora sploh še ostaja diplomaciji, kako razmišljajo ključni akterji in zakaj se zdi, da je duh z Aljaske izginil ravno v trenutku, ko bi ga Evropa najbolj potrebovala.