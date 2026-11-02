Na Dunaju načrtujejo spomenik jugoslovanskim delavcem

Medtem ko je slovenska vlada razveljavila sklep o že sprejetem predlogu za spomenik slovenski osamosvojitvi, ki bi na ljubljanski Trg republike prinesel kakovosten, inovativen koncept umestitve svetlobnih teles in bi poudarjal predvsem vlogo ljudi in ne posameznikov, z naprednejšega Dunaja prihaja zanimiva novica o novem spomeniku, posvečenem jugoslovanskim delavcem. Tistim, ki jih je rek »s trebuhom za kruhom« pripeljal v avstrijsko prestolnico.

Avstrijski portal Kurier navaja, da je pobuda prišla šestdeset let po tedanjem sporazumu z Jugoslavijo o novačenju delavcev, spomenik, posvečen prišlekom, ki so pomagali zgraditi povojni Dunaj, pa naj bi stal najkasneje do leta 2030.

Glavna železniška postaja na Dunaju. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Spomenik bi pomagal, da bi se lažje počutili kot del Avstrije

Portal ORF navaja, da postajajo po več letih razprav načrti za spomenik delavkam in delavcem, ki so prišli na Dunaj na začasno delo, vse konkretnejši. Spominsko obeležje naj bi postavili ob glavni železniški postaji, financirali pa ga bodo predvidoma skoraj izključno z donacijami. Po navedbah dunajskih mestnih oblasti naj bi stal največ 250.000 evrov.

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so na Dunaj prihajale delavke in delavci iz takratne Jugoslavije in Turčije. Zgodovino teh ljudi, ki so živeli in delali na Dunaju, bodo tudi znanstveno raziskali in predstavili v prostoru v dunajskem okrožju Favoriten.

»Vzpostavili bomo izobraževalni prostor, ki ga bo upravljala organizacija Volkshilfe Wien in v katerem se bo mogoče seznaniti z vsebinami avstrijske zgodovine priseljevanja,« pravi Tanja Wehsely, direktorica organizacije Volkshilfe Wien.

Spomenik naj bi potomcem gostujočih delavcev pomagal, da bi se lažje počutili kot del Avstrije, so še zapisali.