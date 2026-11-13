Priljubljena britanska skupina ostaja brez bobnarja: Zdravje je na prvem mestu

Bobnar priljubljene glasbene skupine Duran Duran Roger Taylor je sporočil, da zapušča skupino zaradi vse hujših težav s tinitusom oziroma šumenjem v ušesih.

Britanska rock skupina je nastala leta 1978 v Birminghamu, Taylor pa se ji je pridružil že ob ustanovitvi. Ob odhodu je povedal, da mu je bilo glasbeno ustvarjanje nekaj najlepšega, vendar je napočil čas, ko mora sluhniti svojemu telesu in zdravstveni stroki. Njegovo stanje se postopoma slabša, zato je sprejel eno najtežjih odločitev v svojem življenju in se odločil zapustiti skupino.

Preostali člani zasedbe, pevec Simon Le Bon, klaviaturist Nick Rhodes in kitarist John Taylor, so sporočili, da je bila odločitev sprejeta po skrbnem premisleku in posvetovanju z zdravniki. Ti so ocenili, da morata biti varovanje njegovega sluha za dolgoročno zdravje zdaj na prvem mestu.

Roger Taylor je skupino zapustil že leta 1985, a se ji je leta 2001 ponovno pridružil. »Igranje bobnov v tej skupini je bilo veselje mojega življenja. Oboževalcem se nikoli ne bom mogel dovolj zahvaliti za vso ljubezen, ki so nam jo izkazovali v vseh teh letih,« je dejal.

»Toda resnica je, da se moj tinitus vztrajno slabša,« je dodal. Odločitev o tem, kdaj bo zapustil skupino, je bila po njegovih besedah težka, vendar je vesel, da se poslavlja na vrhuncu. »Pravkar smo se vrnili z izjemno uspešne turneje po Združenem kraljestvu in Evropi, ki je sledila našemu drugemu nastopu kot glavnih izvajalcev na festivalu BST Hyde Park, sprejemu v Dvorano slavnih rock'n'rolla in vrnitvi v studio z Nileom Rodgersom.«

»Boljšega zaključka si ne bi mogel želeti. Odhajam z neizmernim ponosom in z globoko naklonjenostjo do Simona, Nicka in Johna,« je še povedal. Člani skupine so poudarili, da je Taylor pomembno zaznamoval njen glasbeni slog. Bobnal je na desetih uspešnih albumih, med drugim na dveh singlih, ki sta se povzpela na prvo mesto britanske glasbene lestvice – Is There Something I Should Know? in The Reflex, ter pri naslovni pesmi filma o Jamesu Bondu iz leta 1985 A View to a Kill.

»Roger je naš brat,« so zapisali. »Njegovo bobnanje je že od samega začetka pomagalo oblikovati prepoznavni zvok skupine Duran Duran. Njegova vrnitev leta 2001 je bila za vse nas izjemno pomembna. Zaključili so, da njegovo odločitev v celoti podpirajo in mu želijo predvsem zdravja in sreče. »Vedno bo del naše družine, mi pa bomo nadaljevali raziskovanje novih in vznemirljivih glasbenih projektov.«