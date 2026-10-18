»Dušimo se!« Stanovanjska stiska in draginja ženeta ljudi na ulice

Na lizbonskem trgu Rossio so protestniki razgrnili šotore, v središču Milana so po protestnem pohodu zagorele barikade. Demonstracije proti draginji in vse težje dostopnim stanovanjem so se po Španiji in Franciji razširile tudi na Portugalsko in v Italijo. Čeprav se povodi in oblike protestov razlikujejo, jih povezuje nezadovoljstvo z življenjskimi razmerami in odzivom oblasti. V portugalski prestolnici se je v soboto po protestih, ki so po državi pritegnili več tisoč ljudi, več sto udeležencev zbralo na osrednjem trgu Rossio. Okoli spomenika kralju Petru IV. so prepevali in napovedovali, da bodo tam ostali čez noč. Šotorsko naselje je sledilo podobni pobudi v Portu, kjer so protestniki že postavili več deset šotorov, in zgledu tabora v Madridu. »Vsi smo tu skupaj, da bi poskušali ...