Dva bilijona dolarjev za reševanje Amerike pred virusno krizo

Republikanski kongresnik Thomas Massie se brani, da je prisegel k spoštovanju ustave. Foto T.j. Kirkpatrick Afp

New York - Po senatu je tudi predstavniški dom ameriškega kongresa sprejel največji rešilni paket za prebivalstvo in gospodarstvo v novejši zgodovini. Dva bilijona dolarjev (dva tisoč milijard) bosta vsakemu Američanu z letnim bruto dohodkom pod 75 tisoč dolarjev omogočila prejetje 1200 dolarjev, vsakemu otroku iz teh družin petsto dolarjev. Tisti z dohodkom do 99 tisoč dolarjev na leto bodo prejeli manjše vsote, s 367 milijardami dolarjev pa bodo omogočili ugodna posojila za manjša podjetja ter velikim industrijam namenili petsto milijard dolarjev. ​Veliko denarja bo šlo za bolnišnice, zvezne države in lokalne uprave, brezposelni pa bodo v prihodnjih štirih mesecih še dodatno dobili 600 dolarjev na teden. Vsaj manjšim podjetjem posojil ne bo treba vračati, če bodo zaposlene ohranili na plačilnem spisku ali jih ponovno zaposlili. Prejšnji teden je za nadomestilo za brezposelnost prosilo rekordnih 3,28 milijona Američanov, kar je s tremi milijoni več kot teden dni pred tem največja porast brezposelnosti v zgodovini ZDASprejemanje gigantskega rešilnega paketa ni šlo brez težav, saj so demokrati republikanskemu predlogu dodali vrsto postavk, ki z zdravstveno in gospodarsko krizo nimajo veliko skupnega, republikanski kongresnik iz Kentuckyjapa je zaradi proceduralnega prepira grozil z lastnoročnim torpediranjem kriznega odločanja. Številni kongresniki so morali nazaj na Capitol Hill, kjer so se razporedili v skladu z zapovedano razdaljo, preglasili pa so tudi Massiejevo pritožbo, da ni zadostnega kvoruma.Predsednikje »tretjerazrednemu postavljaču« zagrozil z izgonom iz stranke, a kongresnik iz Kentuckyja ni brez zagovornikov, ki poudarjajo, da je samo branil ustavno postavko o ustnem glasovanju. Dvobilijonski paket za olajšanje posledic krize na prebivalstvo in gospodarstvo je sprejet, šele dobro pa se razgrevajo prepiri, ali velikopotezni ukrepi rešujejo gospodarstvo ali pa ga pokopavajo. Več republikanskih senatorjev je že prej ugovarjalo visokim nadomestilom za brezposelnost, ki bi lahko po njihovem prepričanju zmanjšali pripravljenost ljudi za vrnitev na delo. A senator Lindsey Graham in drugi v nasprotju z Massiejem niso hoteli še bolj majati ameriškega gospodarstva in družbe.