Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina so antisemitske izgrede na letališču v Mahačkali, kjer so v nedeljo propalestinski protestniki hoteli obračunati z izraelskimi potniki, izzvale zahodne tajne službe prek družbenih omrežij z ukrajinskega ozemlja. V Washingtonu so obtožbe označili za absurdne.