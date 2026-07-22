Dva meseca po napadu izgubila boj za življenje

Petinpetdesetletna ženska, ki je bila med osmimi pešci, v katere je 16. maja z avtomobilom zapeljal italijanski državljan maroškega porekla, je danes umrla, poroča Ansa.

Po napadu so jo v kritičnem stanju odpeljali na intenzivno zdravljenje, sprva v bolnišnico Maggiore, zatem so jo premestili v civilno bolnišnico Baggiovara, ki deluje v okviru univerzitetne bolnišnice v Modeni.

Kljub vsem poskusom zdravljenja z razpoložljivimi medicinskimi in kirurškimi postopki nikoli več ni prišla k zavesti. Ob njeni smrti je njena družina v skladu z željo, ki jo je sama izrazila v preteklosti, soglašala z darovanjem njenih organov.

Spomnimo, moški je z avtomobilom zapeljal med pešce in poškodoval osem ljudi. Ko je avto ustavil, je iz njega izstopil in z nožem ranil še mimoidočega.

Štirje od poškodovanih v napadu so imeli hujše poškodbe. Dvema osebama so morali amputirati noge. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je sicer javnosti sporočil, da najverjetneje ni šlo za teroristični napad; storilec je imel duševne težave.