Dva milijona okuženih v ZDA

8.01 V Latinski Ameriki že več kot 70.000 žrtev covida-19

7.46 Število smrti na prebivalca po svetu

7.41 EU o ukrepih za blažitev posledic epidemije

7.15 V ZDA dva milijona okuženih

7.04 Vlada podrobneje o pravilih glede državnih poroštev za kredite

Medtem ko se pandemija v Evropi in Aziji počasi umirja, pa Severna in Južna Amerika ostajata globoko v primežu novega koronavirusa. Na obeh celinah skupaj je umrlo skoraj polovica od vseh smrtnih žrtev na svetu, ki jih je bilo okoli 410.000. V Latinski Ameriki so doslej našteli že 70.000 smrtnih žrtev. Več kot polovica – 40.000 – jih je umrlo v Braziliji. Samo v sredo so temu številu dodali 1274 novih smrtnih primerov zaradi covida-19. Kljub širjenju okužb pa se že sproščajo določeni ukrepi, ki so bili uvedeni za zajezitev širjenja okužb. Število mrtvih pa se povečuje tudi v Mehiki, kjer so presegli številko 15.000 mrtvih.Države z najvišjim številom umrlih glede na število prebivalstva po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO):1. San Marino – 1235 smrti na milijon prebivalcev2. Belgija – 8303. Andora – 6624. Združeno kraljestvo – 6015. Španija – 5806. Italija – 5637. Švedska – 4678. Francija – 4489. Nizozemska – 35210. Irska – 34211. ZDA – 335Na videokonferenci evroskupine bodo obravnavali finančne in gospodarske ukrepe za blažitev posledic pandemije, predvidena je udeležba finančnega ministraŠtevilo obolelih za novim koronavirusom je po podatkih Univerze John Hopkins v Združenih državah preseglo dva milijona primerov. Zaradi covida-19 še vedno umre do tisoč Američanov na dan, doslej je umrlo skoraj 113.000 ljudi. Posamezne zvezne države v ZDA odpravljajo ukrepe proti širjenju pandemije, med njimi tudi New York, ki je bil najbolj prizadet, zadnja dva tedna pa se položaj zelo izboljšuje. Zvezne države z največjim številom okuženih so New York, New Jersey, Kalifornija in Illinois, poroča BBC.Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog spremenjene in dopolnjene uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covida-19. Ta bolj jasno opredeljuje pravila za državna poroštva za bančne kredite, ki v praksi zaradi nekaterih dilem še niso zaživela.