    PREMIUM   D+   |   Svet

    Prevladuje strah, da bi Izrael izpustitev talcev izkoristil za še brutalnejše napade

    Donald Trump je pozval k pospešitvi pogajanj in udejanjanja njegovega »mirovnega načrta«.
    Izrael v mestu Gaza nadaljuje rušenje in ubijanje. FOTO Reuters
    Izrael v mestu Gaza nadaljuje rušenje in ubijanje. FOTO Reuters
    Boštjan Videmšek
    6. 10. 2025 | 16:05
    6. 10. 2025 | 17:58
    4:11
    Natanko dve leti po morilskem pohodu pripadnikov Hamasa po južnem Izraelu in začetku izraelskega genocida na območju Gaze se med pogajanji o »mirovnem načrtu« ameriškega predsednika Donalda Trumpa v egiptovskem Šarm el Šejku določa (ne le) bližnja prihodnost palestinske enklave. Trump je pogajalcem iz vseh taborov ukazal, naj pohitijo, in obljubil, da bo dogovor sprejet najpozneje v petih dneh. Za zdaj si konca absolutne groze v Gazi še ni mogoče predstavljati, saj je izraelska okupacijska vojska tudi včeraj nadaljevala ubijanje in rušenje po mestu Gaza.

    Pogajanja v Egiptu, na katerih kot vodja pogajalske ekipe Hamasa sodeluje tudi Halil al Haja, ki so ga Izraelci pred mesecem dni poskušali ubiti med letalskim napadom v Katarju, se trenutno »dotikajo« le prve faze Trumpovega načrta. Ta zahteva, da Hamas v 72 urah od morebitnega sprejetja dogovora izpusti vse izraelske talce – žive (domnevno 20) in mrtve (28).

    Tu je Hamas Trumpa zaprosil za odlog zaradi logističnih težav, saj naj bi bila nekatera trupla ujeta med ruševinami. V »zameno« bo moral Izrael izpustiti 250 Palestincev, obsojenih na dosmrtno ječo, in od 1700 do 1800 palestinskih žensk in otrok, ki jih je izraelska vojska ugrabila in brez obtožnice vrgla v ječo ter jih je zaradi tega prav tako mogoče označiti za talce.

    Možnosti, da se bo izmenjava zgodila, so menda sorazmerno velike. Vse, kar naj bi sledilo, vključno s takojšnjo prekinitvijo ognja, je za zdaj zavito v negotovost, ki je v govorice svetovne diplomacije pomešana z obilico magičnega mišljenja.

