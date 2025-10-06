Prevladuje strah, da bi Izrael izpustitev talcev izkoristil za še brutalnejše napade

V nadaljevanju preberite:

Natanko dve leti po morilskem pohodu pripadnikov Hamasa po južnem Izraelu in začetku izraelskega genocida na območju Gaze se med pogajanji o »mirovnem načrtu« ameriškega predsednika Donalda Trumpa v egiptovskem Šarm el Šejku določa (ne le) bližnja prihodnost palestinske enklave. Trump je pogajalcem iz vseh taborov ukazal, naj pohitijo, in obljubil, da bo dogovor sprejet najpozneje v petih dneh. Za zdaj si konca absolutne groze v Gazi še ni mogoče predstavljati, saj je izraelska okupacijska vojska tudi včeraj nadaljevala ubijanje in rušenje po mestu Gaza.

Pogajanja v Egiptu, na katerih kot vodja pogajalske ekipe Hamasa sodeluje tudi Halil al Haja, ki so ga Izraelci pred mesecem dni poskušali ubiti med letalskim napadom v Katarju, se trenutno »dotikajo« le prve faze Trumpovega načrta. Ta zahteva, da Hamas v 72 urah od morebitnega sprejetja dogovora izpusti vse izraelske talce – žive (domnevno 20) in mrtve (28).

Tu je Hamas Trumpa zaprosil za odlog zaradi logističnih težav, saj naj bi bila nekatera trupla ujeta med ruševinami. V »zameno« bo moral Izrael izpustiti 250 Palestincev, obsojenih na dosmrtno ječo, in od 1700 do 1800 palestinskih žensk in otrok, ki jih je izraelska vojska ugrabila in brez obtožnice vrgla v ječo ter jih je zaradi tega prav tako mogoče označiti za talce.

Možnosti, da se bo izmenjava zgodila, so menda sorazmerno velike. Vse, kar naj bi sledilo, vključno s takojšnjo prekinitvijo ognja, je za zdaj zavito v negotovost, ki je v govorice svetovne diplomacije pomešana z obilico magičnega mišljenja.