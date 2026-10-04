Dva Slovenca na Kreti hudo poškodovana ob padcu z obzidja

Na Kreti sta se v petek ob padcu z obzidja v mestu Hanija, ki leži na severozahodnem delu otoka, huje poškodovala 25-letna Slovenca. Oba se zdravita v bolnišnici, eden naj bi po poročanju grških medijev imel huje poškodovano hrbtenico in poškodbe lobanje. Okoliščine nesreče še niso znane.

Mladeniča naj bi padla z beneškega obzidja na območju Zahodnega jarka v starem delu mesta. Pod obzidjem so ju okoli 4.30 odkrili prebivalci in poklicali Nacionalni center za nujno pomoč. Reševalci so poškodovanca odpeljali v bolnišnico v Haniji, poroča več grških spletnih portalov.

Eden od ponesrečencev si je ob padcu poškodoval hrbtenico in lobanjo, zato so ga namestili na oddelek intenzivne terapije, ni izključena tudi premestitev v univerzitetno bolnišnico v Heraklionu. Drugega poškodovanca so operirali zaradi zloma reber. Okoliščine nesreče še preiskujejo.