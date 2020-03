Dva tisoč milijard dolarjev za reševanje Američanov in njihovega gospodarstva

Republikanski voditelj ameriškega senata Mitch McConnell. Foto Mary F. Calvert Reuters

New York – Bela hiša in senat sta se ponoči dogovorila o dva tisoč milijard dolarjev vrednem paketu za reševanje državljanov in gospodarstva pred uničujočimi posledicami epidemije novega koronavirusa . Glasovanje v senatu in predstavniškem domu je predvideno za popoldne po vzhodnoameriškem času.Dogovor bo objavljen danes, po prejšnjih različicah pa bo vsak Američan z letnim bruto dohodkom pod 75 tisoč dolarjev na svoj bančni račun prejel 1200 dolarjev, vsak otrok iz teh družin pa petsto. Tisti z dohodkom do 99 tisoč dolarjev na leto bodo prejeli manjše vsote, s 367 milijardami dolarjev pa bodo omogočili ugodna posojila za manjša podjetja, za posojila velikim industrijam ter za mesta in zvezne države bodo namenili petsto milijard dolarjev.Vlada ima podatke o bančnih računih vseh, ki so ga v minulih dveh letih navedli za morebitno vračanje dohodnine, ni pa še jasno, kako bodo denar nakazali tistim, ki ustrezajo kriterijem, a jim ni bilo treba poročati davčni upravi. Poznavalci ocenjujejo, da več kot devetdeset odstotkov davčnih upravičencev ne sodi v to kategorijo, najprej pa mora kongres dogovor sprejeti in republikanski predsednikkongresnike poziva, naj to naredijo brez odlašanja. »Dlje bo trajalo, težje bo ponovno zagnati gospodarstvo!«Republikanski prvak je včeraj domneval, da bo postopno vračanje k normalnosti možno že čez nekaj tednov, pa čeprav se ob hitrem naraščanju števila žrtev in okuženih v ZDA mnogi bojijo, da se bo to zgodilo veliko prezgodaj. Strokovnjakinja v kriznem štabu ameriške administracijeprebivalcem najbolj ogroženega New Yorka ob potovanjih v druge dele države priporoča štirinajstdnevno karanteno, na torkovi tiskovni konferenci pa se je vendarle pojavil direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID). Ker so mu predsednikovi nasprotniki pred tem pripisovali tihi upor, si Fauci javno želi, da bi se takšna namigovanja končala.Tudi zdravstveni strokovnjaki poudarjajo velik napredek pri testiranju prebivalstva in druge ukrepe, ki bodo morda omogočili bolj selektivni spopad z nevarnim virusom, najprej pa mora skozi kongres reševalna zakonodaja . Zaradi prostovoljne karantene več zakonodajalcev kongresno vodstvo razmišlja o soglasnem sprejetju zakona, res pa lahko v tem primeru en sam uporniški kongresnik torpedira vse.