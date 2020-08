Dvajset minut mehkih besed o Donaldu

Melania Trump je nagovorila republikanske podpornike. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters



Popolna iskrenost

Med povabljenci sta bila tudi Melanijina oče in mama, Viktor in Amalija Knavs. FOTO: Afp

Po dveh urah napadalnih besed, ki so bile namenjene demokratskemu kandidatu, da bo zapeljal ZDA v apokaliptično prihodnost, in se je zdelo, da pandemije sploh ni (govorili soinin drugi), je na prenovljen Rožni vrt Bele hiše vkorakala. S teleprompterja je prebrala govor, ki naj bi nastal brez pomoči profesionalnih piscev. Popolnoma njen. Avtentičen. Iz srca, je povedala njena tiskovna predstavnica.Njeni poudarki so bili pozivi k prenehanju rasnega nasilja in enotnosti, predvsem pa izraz sočutja do Američanov, ki so zaskrbljeni zaradi izbruha koronavirusa, ter hvaležnosti vsem zdravstvenim delavcem in drugim, ki so tvegali v teh težkih časih in postavili državo na prvo mesto.»Najgloblje sočustvujem z vsemi vami, ki ste izgubili ljubljeno osebo, moje molitve so namenjene bolnim in tistim, ki trpijo. Želim, da veste, da niste sami.« Poudarila je, da jim bo pomagal odločni predsednik. »Administracija mojega moža se ne bo nehala boriti, dokler ne bo vsem na voljo učinkovito zdravljenje,« je dejala maloštevilnemu občinstvu na vrtu Bele hiše.V zelenem vojaškem suknjiču in krilu britanske modne hiše(stilje bil odziv globalne modne policije) je Melania bila videti veliko manj glamurozno kot pred štirimi leti, ko je z belo obleko srbske oblikovalke Roksande Ilinčić z balonskimi rokavi postavila pravi globalni trend. Tedanji govor je zaradi podobnosti z govoromobveljal za plagiat in škandal, zato naj bi ga tokrat napisala čisto sama. V njem je pohvalila moža kot predsednika, ki ne skriva svojih občutkov ob določenih stvareh.»Ali vam je všeč ali ne, vedno veste, kaj misli. Popolna iskrenost je tisto, kar si državljani zaslužijo.« Opisala ga je kot človeka, ki ni tradicionalen politik, ne besediči, zahteva ukrepanje in dosega rezultate. » Od dneva, ko sem ga spoznala, je hotel za to državo narediti najboljše. Dolgo sem ga opazovala, kako je zaskrbljen, in ponosna sem, da vidim veliko stvari, ki jih je naredil v tako kratkem času. Amerika je v njegovem srcu.«Melania se je dotaknila tudi rasnih nemirov po smrti, ki ga je umoril policist v Minneapolisu. »Spodbujam ljudi, naj se osredotočijo na prihodnost, medtem ko se še vedno učijo iz preteklosti. Danes smo skupnost, sestavljena iz mnogih ras, religij in etničnih pripadnosti. Zaradi naše raznolike zgodovine je naša država močna, in ja, še veliko se moramo učiti drug od drugega.«Melania je pozvala Američane, da ustavijo nasilje in pogledajo na stvari z vseh zornih kotov. Govorila je tudi o opioidni krizi v ZDA, pohvalila pripadnike vojaške službe, omenila stoto obletnico 19. amandmaja k ameriški ustavi, ki je Američankam dal volilno pravico, in izpostavila svojo pobudo Be Best. Omenila je tudi svojo domovino Slovenijo (pod komunističnim režimom), starše, ki so trdo delali, in da je zaradi njih danes tukaj, kjer je. Opisala je svojo pot priseljenke in neodvisne ženske do ameriških sanj in ameriškega državljanstva. »To je bil eden od trenutkov v mojem življenju, ko sem bila najbolj ponosna.«Na splošno je imel njen govor – še vedno s prepoznavnim slovanskim naglasom – pozitivne odmeve, v komentarjih so poudarjali njeno sočutje ob pandemiji, čeprav so v besedah zaznali tudi ton, bolj podoben slovesu kot trudu, da bi zadržala moža v Beli hiši še en mandat.