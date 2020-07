Dvajset tisoč Trumpovih laži in zavajanj

Vpliv epidemije

Ena od Trumpovih trditev je, da Joe Biden vohunil za njegovo kampanjo leta 2016. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Zavajanje o cvetoči ekonomiji

Najpogostejša napačna ali zavajajoča trditev v času Trumpovega vladanja je, da je ameriška ekonomija trenutno najboljša v vsej zgodovini. FOTO: Stefani Reynolds/AFP

Ameriški predsednik Donald Trump je doslej podal več kot 20.000 neresničnih ali zavajajočih izjav , je preštel ameriški časnik Washington Post. Prvih 10.000 takih izjav izrekel v 827 dneh vladanja, kar pomeni povprečno 12 laži na dan. Kot je ugotovil časnik, se je 440 dni kasneje to povprečje dvignilo na 23.Washington Post je s projektom zbiranja Trumpovih neresničnih ali zavajajočih izjav začel v njegovih prvih sto dneh vladanja. Kot ugotavlja, je bilo takrat takih izjav le okrog pet na dan, kar pa se je tiste čase zdelo izjemno veliko. Uvodna statistika je napovedovala, da se bo do konca mandata Trump zlagal skupaj 7000-krat.Število Trumpovih neresničnih ali zavajajočih izjav je močno poraslo z izbruhom epidemije novega koronavirusa v ZDA in nato s protesti proti policijskemu nasilju in simbolom preteklosti, kot so spomeniki konfederacijskim generalom.Tako kot takrat, ko je ameriški predsednik prestopil mejo 10.000 izrečenih neresničnih ali zavajajočih trditev, so tudi za rekordno število več kot 20.000 napačnih ali zavajajočih izjav pri časniku analizirali intervju, ki ga je imel s Trumpom njemu naklonjeni voditelj televizije Fox News. Med tem intervjujem je Trump natresel 62 napačnih ali zavajajočih izjav. Na primer to, da prejšnji predsednikni hotel dati presežne vojaške opreme policiji, da ima izjemno visoko podporo pri temnopoltih volivcih, da so v ZDA testirali več ljudi za koronavirus kot na Kitajskem, da je vohunil za njegovo kampanjo leta 2016, da je bil nekdanji šef njegove kampanjezaprt v samici, zloglasni gangsterpa to nikoli ni bil.Najpogostejša napačna ali zavajajoča trditev v času Trumpovega vladanja je, da je ameriška ekonomija trenutno najboljša v vsej zgodovini. To je od junija 2018 povedal že 360-krat, vmes pa geografsko področje razširil še na ves svet. To ponavlja tudi v času pandemije koronavirusa, ko se ZDA spoprijema z rekordno recesijo.Na drugem mestu je trditev, da gradi zid na meji z Mehiko, kar je Trump ponovil 261-krat, ugotavlja Washington Post. Ne gre za zid kot zid iz opeke ali betona, ampak za ograjo ali jeklene stebre. Sledijo trditve o največjih davčnih olajšavah v zgodovini in o 2500 milijardah za novo vojaško opremo.