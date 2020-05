Dve Italiji, ena izhodna strategija

Za milijone Italijanov, ki so lahko znova odšli na delo, sprehod oziroma obiskali sorodnike, prvi majski ponedeljek najverjetneje ni prišel prehitro, toda dvomi o tem, ali je zahodna soseda dejansko pripravljena na rahljanje ukrepov in najnovejšo fazo spopadanja z epidemijo, ostajajo.»Prihodnost Italije še ni bila toliko v vaših rokah,« je opozoril državljane italijanski premier Giuseppe Conte, dan preden se je več kot 4 milijone Italijanov po skoraj dveh mesecih vrnilo na delovno mesto in ko je veljavnost nekaterih ukrepov, ki jih je sprejela njegova vlada marca, uradno zapadla.Boj z virusom v Italiji še zdaleč ni končan, ...