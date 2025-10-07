  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    Izrael je še vedno polepljen s podobami in fotografijami talcev, ki jih je pred dvema letoma zajel Hamas. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Galerija
    Izrael je še vedno polepljen s podobami in fotografijami talcev, ki jih je pred dvema letoma zajel Hamas. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    S. B.
    7. 10. 2025 | 07:21
    7. 10. 2025 | 08:42
    2:45
    A+A-

    Natanko dve leti po napadu, v katerem so skrajneži pod vodstvom Hamasa ubili približno 1200 Izraelcev in odpeljali 251 talcev, čemur je sledila silovita ofenziva Izraela na Gazo z več kot 67.000 žrtvami, po večjih izraelskih mestih potekajo spominski shodi in komemoracije. Shode pripravljajo tudi v drugih mestih po svetu. 

    image_alt
    Prevladuje strah, da bi Izrael izpustitev talcev izkoristil za še brutalnejše napade

    Prebivalci Izraela podoživljajo nacionalno travmo in zahtevajo izpustitev preostalih talcev (živih jih je domnevno še 20), predvsem pa vse bolj pada podpora premieru Benjaminu Netanjahuju, ker mu ni uspelo preprečiti napada 7. oktobra.

    »Po dveh letih travm moramo izbrati upanje,« je ob drugi obletnici napada poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval h koncu sovražnosti v Gazi, Izraelu in celotni regiji. Islamistične borce, ki še ostajajo v Gazi, je pozval, da nemudoma izpustijo talce in končajo trpljenje za vse. »To je humanitarna katastrofa v obsegu, ki presega zdrav razum.«

    Medtem izraelska vojska nemoteno napada Gazo, ki je po dveh letih morije že povsem opustošena, večmesečne blokade dobave pomoči in oviranje razdeljevanja pa so privedli do humanitarne katastrofe in lakote. Kljub ogromnemu številu smrtnih žrtev, med katerimi so tudi voditelji Hamasa, Izrael še ni dosegel poglavitnega cilja ofenzive, in sicer uničenja tega gibanja.

    V Gazi nove eksplozije in žrtve FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    V Gazi nove eksplozije in žrtve FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

    Prav to je tudi v središči zahtev Izraela, ko se začenjajo mirovni pogovori v Egiptu. Ti so stekli po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump predstavil svoj 20-točkovni mirovni načrt za Gazo, ki predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopni umik iz enklave in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila na bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

    Kaj o pogovorih meni mednarodna pogajalka Nomi Bar-Yaacov, si preberite tukaj: Mednarodna pogajalka za Delo: Trumpov načrt je poln lukenj

    Izrael je načrt že podprl. Hamas pa je v odzivu sporočil, da je pripravljen izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Odločilne ure za prihodnost Gaze

    Množično pobijanje palestinskih civilistov na severu Gaze se nadaljuje, v Kairu potekajo pogajanja.
    Boštjan Videmšek 5. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Genocid v Gazi

    Za Gazo, tri okoliška mesta in nekaj taborišč tudi uradno razglasili lakoto

    V mestu Gaza in njegovi opustošeni okolici živi skoraj milijon ljudi, slaba polovica celotnega prebivalstva največjega množičnega morišča na svetu.
    Boštjan Videmšek 22. 8. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Kaj napovedana izraelska ofenziva pomeni za Gazo

    Ob strahotah v palestinski enklavi so nepovratno odpovedale vse mednarodne strukture.
    Boštjan Videmšek 12. 8. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Hamasova bitka za nasledstvo v času genocida in stradanja

    Hamas je kadrovsko, strateško, vojaško in ekonomsko oskubljen, a še vedno – neporažen.
    Boštjan Videmšek 29. 7. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Število hudo podhranjenih otrok, mlajših od pet let, se je potrojilo

    V New Yorku se začenja mednarodna konferenca o rešitvi dveh držav, v Gazi še naprej lakota in trpljenje.
    28. 7. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tragedija v hribih

    Gorski reševalci: Spreletel nas je srh v obliki krika 'plaz'

    Kraj reševalne akcije je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović.
    6. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

    Borut Meh se poslavlja od položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    GazaIzrael in PalestinaHamastalci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Francija

    Lecornu išče rešitev za čedalje hujšo politično krizo v državi

    Po najkrajšem mandatu v sodobni francoski zgodovini odhajajoči francoski premier začenja dvodnevna pogajanja.
    7. 10. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Neksus

    Ustvarili smo svojega nadzornika

    Hararijeva najnovejša knjiga Neksus dopolnjuje vsa dela, v katerih je že opisoval razvoj informacij skozi zgodovino sveta in njihove stranpoti.
    7. 10. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo