Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

Natanko dve leti po napadu, v katerem so skrajneži pod vodstvom Hamasa ubili približno 1200 Izraelcev in odpeljali 251 talcev, čemur je sledila silovita ofenziva Izraela na Gazo z več kot 67.000 žrtvami, po večjih izraelskih mestih potekajo spominski shodi in komemoracije. Shode pripravljajo tudi v drugih mestih po svetu.

Prebivalci Izraela podoživljajo nacionalno travmo in zahtevajo izpustitev preostalih talcev (živih jih je domnevno še 20), predvsem pa vse bolj pada podpora premieru Benjaminu Netanjahuju, ker mu ni uspelo preprečiti napada 7. oktobra.

»Po dveh letih travm moramo izbrati upanje,« je ob drugi obletnici napada poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval h koncu sovražnosti v Gazi, Izraelu in celotni regiji. Islamistične borce, ki še ostajajo v Gazi, je pozval, da nemudoma izpustijo talce in končajo trpljenje za vse. »To je humanitarna katastrofa v obsegu, ki presega zdrav razum.«

Medtem izraelska vojska nemoteno napada Gazo, ki je po dveh letih morije že povsem opustošena, večmesečne blokade dobave pomoči in oviranje razdeljevanja pa so privedli do humanitarne katastrofe in lakote. Kljub ogromnemu številu smrtnih žrtev, med katerimi so tudi voditelji Hamasa, Izrael še ni dosegel poglavitnega cilja ofenzive, in sicer uničenja tega gibanja.

V Gazi nove eksplozije in žrtve FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Prav to je tudi v središči zahtev Izraela, ko se začenjajo mirovni pogovori v Egiptu. Ti so stekli po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump predstavil svoj 20-točkovni mirovni načrt za Gazo, ki predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopni umik iz enklave in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila na bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Izrael je načrt že podprl. Hamas pa je v odzivu sporočil, da je pripravljen izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj.