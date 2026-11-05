Dve Slovenki v vrhu ameriške politike

Slovenske korenine segajo daleč čez meje naše domovine. To dokazujeta tudi Amy Klobuchar in Tina Kotek, dve ameriški političarki slovenskega rodu, ki sta se povzpeli na enega najpomembnejših položajev v ameriški politiki – na mesto guvernerke zvezne države. Njuni zgodbi sta različni, povezujejo pa ju domovina staršev oziroma starih staršev. Amy Klobuchar – belokranjske korenine v Minnesoti Med najbolj prepoznavnimi ameriškimi političarkami slovenskega rodu je Amy Klobuchar, demokratka, ki je bila izvoljena za prvo guvernerko zvezne države Minnesota. S približno 55 odstotki glasov je premagala republikansko protikandidatko Liso Demuth. Šestinšestdesetletna političarka je bila od leta 2007 članica ameriškega zveznega senata. Leta 2020 se je potegovala tudi za demokratsko predsedniško ...