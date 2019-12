Dve točki obtožnice proti republikanskemu predsedniku ZDA

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi in voditelj pravosodnega odbora Jerrold Nadler OTO: Jonathan Ernst/Reuters

Senator Lindsey Graham je na Trumpovi strani. FOTO: Chip Somodevilla/AFP

New York – Pravosodni odbor ameriškega predstavniškega doma je objavil obtožnico proti predsedniku. »Moramo biti jasni: nihče, niti predsednik, ni nad zakonom!« je poudaril predsednik odborain naštel dve točki obtožnice. V prvi predsednika ZDA obtožujejo zlorabe svojega položaja za pritisk na Ukrajino k preiskavi domačega političnega tekmeca, v drugi omejevanja kongresne preiskave.Več kot sto ur pričanj sedemnajstih prič v odboru predstavniškega doma za obveščevalne zadeve pa ni moglo prikriti dejstva, da je bila preiskava izvedena in obtožnica napisana strogo po strankarski ločnici. Newyorški demokrat Nadler in kalifornijskiki je izvedel pričanja, skupaj s predsednico predstavniškega domain drugimi kongresnimi demokrati še nista prepričala niti enega republikanskega kongresnika, kot kažejo raziskave javnega mnenja, pa tudi ne Američanov, ki so volili Donalda Trumpa. Če demokratski volivci v veliki večini soglašajo, da je Trump nevarnost za ZDA in ga je treba z vsemi sredstvi ustaviti, je eden od republikanskih volilcev na ponedeljkovi predstavitvi dokazov obtoževal, da hočejo manj kot leto dni pred volitvami odstraniti zakonito izvoljenega predsednika.Pisci naše ustave so predpisali jasne ukrepe proti predsednikom, ki kršijo svojo prisego, verjame demokrat Nadler: »Predsednik je nosilec javnega zaupanja, če ga izda in sam sebe postavi pred državo, okroža ustavo, demokracijo in nacionalno varnost.« Za Donalda Trumpa pa je obtožnica »proti predsedniku, ki se je izkazal z rezultati kot najbrž najmočnejše gospodarstvo v zgodovini naše države in ki, najbolj pomembno, ni naredil nič narobe,« čista politična norost, kot je tvital.Vsaj za zdaj se lahko zanaša na republikansko nadzorovani senat, ki bo po glasovanju v vsem predstavniškem domu prevzel sojenje. Eden vodilnih senatorjevje celo zvezni preiskovalni urad FBI, ki je med predvolilno kampanjo 2016 ukazal nadzor nad članom Trumpove kampanje, obtožil, da je kriminalno podjetje »kot v dobrih starih časih«.Generalni inšpektor pravosodnega ministrstvaje v ponedeljek objavil rezultate svoje preiskave zadnje predvolilne kampanje. Kot poudarjajo demokrati, tedanjemu vodstvu FBI-ja ni očital političnih predsodkov in namernega kršenja predpisov, a je vendarle naštel kar sedemnajst napak pri obrazložitvi obveščevalnega nadzora pred pristojnim sodiščem. Senator Graham, ki je bil po prepričanju tedanjega FBI-ja ključ do ruskih zvez tedanjega predsedniškega kandidata Trumpa, poziva k tožbi proti državi.Demokrati verjamejo, da je potreben obračun s Trumpom, republikanci pa tudi po zaslišanjih v pristojnih odborih predstavniškega doma prikimavajo svojemu predsedniku, ki svoje politične nasprotnike obtožuje lova na čarovnice. Po tem prepričanju je na Ukrajino dvomljivo pritiskal sedanji demokratski predsedniški kandidat, ki je bil v samem središču Trumpovih prošenj na preiskavo ukrajinskemu predsednikuv telefonskem pogovoru s 25. Julija, zaradi katerega je predstavniški dom tudi sprožil preiskavo predsednikove razrešitve. Nekdanji demokratski podpredsednik v administracijiBiden je po lastnih besedah dosegel odpustitev ukrajinskega tožilca, ki je preiskoval tamkajšnjega proizvajalca zemeljskega plina z njegovim sinomv upravnem odboru.