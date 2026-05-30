Dve tretjini bolnic z rakom dojk bi se lahko izognili kemoterapiji

Številne bolnice z rakom dojk bi se glede na ugotovitve nove študije lahko brez posledic izognile kemoterapiji, saj so znanstveniki razvili test DNK, ki razlikuje med tistimi, ki bi jim tako zdravljenje najverjetneje pomagalo, in tistimi, ki jim ne bi. Stranski učinki kemoterapije bi lahko bili prihranjeni dvema tretjinama, poroča BBC.

Raziskava, ki jo je vodila londonska univerza UCL, je vključevala več kot 4000 na novo diagnosticiranih bolnikov, starejših od 40 let v Združenem kraljestvu, na Norveškem, Švedskem, v Avstraliji, Novi Zelandiji in na Tajskem.

Znanstveniki so pri njih uporabili test, imenovan Prosigna, s katerim so merili aktivnost 50 genov, ki vplivajo na širjenje raka, ter izračunali tveganje za vrnitev bolezni.

Pri tistih z nizko vrednostjo - dve tretjini skupine - niso uporabili kemoterapije, njihova petletna stopnja preživetja pa je bila 93,7-odstotna. Pri skupini, ki se je zdravila tudi s kemoterapijo, je bila 94,9-odstotna, ugotovitve povzema BBC.

Primarna oblika zdravljenja raka dojk je ponavadi operacija za odstranitev tumorjev. Temu pogosto sledi kemoterapija, s katero naj bi zmanjšali tveganje vrnitve bolezni. Uporabljajo jo tudi pri tistih, pri katerih se je rak razširil v bližnje bezgavke.

A zdravnike glede na navedbe UCL skrbi, da ta oblika zdravljenja, ki povzroča utrujenost, slabost, izpadanje las, oslabljen imunski sistem in težave s plodnostjo, le v manjši meri pomaga tistim z najpogostejšo obliko raka. Glede na ocene univerze bi se na podlagi izsledkov v britanskem zdravstvenem sistemu lahko kemoterapiji letno izognilo več kot 5000 obolelih.