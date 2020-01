Dve zborovanji v Gorici: komemoracija fašistične X Mas in shod nasprotnikov fašizma

V Gorici sta dopoldne ob prisotnosti velikega števila pripadnikov varnostnih sil potekali komemoracija bivših borcev fašistične enote X Mas in protifašistični shod. Oba shoda sta se zaključila brez incidentov.



Enota X Mas se je med drugo svetovno vojno v sklopu oboroženih sil fašistične t.i. Salojske republike oz. Italijanske socialne republike, nastale po padcu fašističnega režima in kapitulaciji Italije, skupaj z nacističnim okupatorjem borila proti partizanom v Italiji in na slovensko-italijanski meji.



Njeni veterani so skupaj s svojci med krajšo slovesnostjo v goriški mestni hiši položili venec k obeležju občinskih uslužbencev, ki so bili ob koncu vojne odpeljani v Jugoslavijo. Po poročanju Primorskega dnevnika je bilo pred mestno hišo in v veži navzočih približno petdeset članov tako združenja X Mas kot skrajno desnega gibanja Casa Pound. Po besedah goriškega občinskega svetnika Fabia Gentileja, ki jih navaja italijanska tiskovna agencija Ansa, so se navzoči spomnili padlih v bitki v Trnovskem gozdu leta 1945.

Združenje partizanov Italije opozarja na zločinska dejanja X Masa

Sočasno s kratko svečanostjo v goriški mestni hiši pa je pod geslom »Nikoli več fašizma« po mestnih ulicah stekla protifašistična manifestacija, ki jo je organiziralo Vsedržavno združenje partizanov Italije (VZPI-ANPI). Po poročanju Anse je bilo udeležencev okoli tristo. Korakali so s transparenti, zastavami in borčevskimi prapori.



Polemika se je v prejšnjih dneh dodatno razvnela spričo odločitve goriškega sodišča, da petje himne fašistične enote X Mas ni kaznivo dejanje, fašistični oziroma tako imenovani rimski pozdrav z iztegnjeno roko pa da je folklorna gesta. Združenje VZPI-ANPI je v sporočilu spomnilo, da je enota X Mas odgovorna za dolg niz zločinskih dejanj ter da so se njeni člani borili skupaj z nacisti in drugimi fašističnimi enotami proti slovenskim in italijanskim partizanom. Obenem opozarja, da je italijansko vrhovno sodišče lani potrdilo, da je tako imenovani rimski pozdrav kaznivo dejanje.