Novi primeri vandaliziranja dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem

Potem ko so neznanci v noči na nedeljo poškodovali skupno pet dvojezičnih krajevnih tabel v občinah Železna Kapla in Pliberk na avstrijskem Koroškem, je lokalna policija do danes v okraju Velikovec odkrila še tri table s prebarvanimi slovenskimi imeni krajev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijska policija domneva, da so bile vse table poškodovane v noči na nedeljo in da so zadnje tri primere le odkrili pozneje. Skupno je bilo torej po do zdaj znanih informacijah poškodovanih osem dvojezičnih tabel.

Vrstijo se obsodbe incidenta

Incident so danes ostro obsodili pri koroških skrajno desnih svobodnjakih (FPÖ). Ob tem so za koristne informacije, ki bi pripeljale do odkritja storilcev, ponudili nagrado v višini tisoč evrov. »Ta vandalizem je še ena namerna provokacija, ki moti mirno sobivanje,« je dejal okrajni predsednik stranke FPÖ Velikovec Kajetan Glantschnig.

Na vandalizem so se odzvali tudi socialdemokrati (SPÖ). »Dvojezične table so več kot le prometni znaki. So vidni znak identitete in priznanja naših narodnostnih skupin,« je sporočila predstavnica SPÖ za narodnostne skupine Pia Maria Wieninger.

Center avstrijskih narodnih skupnosti je medtem v nedeljo zvečer incident označil za napad na mirno sobivanje in medsebojno zaupanje med narodnostnimi skupinami v Avstriji. Družbene in politične akterje je pozval, naj skupaj jasno izrazijo nasprotovanje netoleranci in vandalizmu ter branijo vrednote spoštljivega sobivanja.

Pri Zvezi združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) so v današnjem odzivu zapisali, da gre pri incidentu za neposreden napad na človekove pravice, na ustavno zagotovljene pravice manjšin in vrednote sožitja. Izrazili so podporo slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem, od avstrijskih oblasti pa pričakujejo, da bodo storilce odkrile in ustrezno sankcionirale.

Hitro in dosledno preiskavo dogodkov ter izsleditev storilcev pričakujejo tudi pri Zvezi slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO). To vandalstvo je nezaslišan napad na mirno in spoštljivo sobivanje dveh narodnosti oziroma jezikov v teh krajih in občinah, ki je zapisano tudi v ustavah Avstrije in Koroške, so pri zvezi danes zapisali v sporočilu za javnost.

Incidenti so se zgodili slabe tri mesece po raciji na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman v organizaciji slovenskih študentov, ki je močno odmeval med slovensko manjšino, pa tudi v Sloveniji. Potekal je na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so aprila 1945 nacistične enote umorile 11 članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.