Dvom glede doktrine o pravični vojni

Da bi bila vojna pravična, mora imeti plemenit cilj, po presoji, da bo uspešna, jo mora odobriti legitimna oblast in začeti se sme le kot skrajni ukrep.

Papež Leon XIV. je za konec junija v Vatikanu sklical izredni konzistorij, zasedanje kardinalskega zbora. Ena od štirih načrtovanih sej bo posvečena doktrini »pravične vojne«. Ta tema ni nič novega. Katoliška cerkev si že skoraj dve tisočletji prizadeva oblikovati smernice o tem, kdaj je vojna upravičena (jus ad bellum) in kakšen je pravi način bojevanja (jus in bello). Cilj je bil in ostaja omejiti pogostost vojn in njihove žrtve. Papež Leon XIV. je v zadnjih tednih dvakrat spregovoril o tem. V encikliki Magnifica Humanitas o umetni inteligenci, ki je bila objavljena prejšnji mesec, je podvomil o bistvu teorije pravične vojne. »Danes, bolj kot kdaj prej, ne da bi s tem posegali v pravico do samoobrambe v najožjem pomenu besede, je pomembno spet poudariti, da je teorija o 'pravični ...