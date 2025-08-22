  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Med košarkarsko tekmo izžvižgali užaljenega Dodika, ki je zbežal iz dvorane

    Glasni žvižgi med tekmo Srbije in Slovenije v Beogradu so v beg iz dvorane pognali Milorada Dodika, ki je bil ob tem vidno užaljen.
    Dodik je zaradi glasnih žvižgov zapustil dvorano, kjer sta se na prijateljski tekmi v Beogradu pomerili košarkarski reprezentanci Srbije in Slovenije. Foto X.com/MiloradDodik
    Galerija
    Dodik je zaradi glasnih žvižgov zapustil dvorano, kjer sta se na prijateljski tekmi v Beogradu pomerili košarkarski reprezentanci Srbije in Slovenije. Foto X.com/MiloradDodik
    Ž. U.
    22. 8. 2025 | 10:32
    22. 8. 2025 | 10:52
    5:12
    A+A-

    Med pripravljalno košarkarsko tekmo med Srbijo in Slovenijo je v beograjski Areni prišlo do glasnega neodobravanja dela občinstva, usmerjenega proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.

    Ko sta se omenjena politika pojavila na velikem zaslonu, je dvorano preplavil val žvižgov, zaradi česar je Dodik, kot so poročali srbski mediji, dvorano zapustil še pred koncem tekme.

    Ozadje državljanskih protestov

    Reakcija v Areni je neposredno povezana z večmesečnimi državljanskimi protesti, ki potekajo v Srbiji. Beograd je postal središče odpora, kar je ustvarilo ozračje, v katerem je javno izražanje kritike do oblasti postalo pogostejše. 

    Gledalci v Areni so to politično energijo prenesli na športni dogodek in ga uporabili za izražanje političnega stališča do celotne vladajoče politike, ki jo Vučić in Dodik predstavljata.

    Narava političnega zavezništva

    Odnosi med Aleksandrom Vučićem in Miloradom Dodikom so v javnosti predstavljeni kot temelj enotnosti med Srbijo in Republiko Srbsko. Redna srečanja in skupni nastopi so namenjeni utrjevanju podobe enotnega političnega bloka. Analitiki pa to zavezništvo pogosto opisujejo kot pragmatično.

    image_alt
    Z nasiljem pripravljajo teren za predčasne volitve

    Vučiću radikalnejša Dodikova retorika omogoča, da se v mednarodnem prostoru pozicionira kot zmernejši akter, ključen za stabilnost. Dodiku pa politična, finančna in diplomatska podpora Beograda zagotavlja ohranjanje oblasti in nudi zaščito pred mednarodnimi pritiski.

    Žvižgi v Areni kažejo, da del srbske javnosti tega zavezništva ne vidi kot izraza pristne nacionalne enotnosti, temveč kot partnerstvo, ki temelji na interesih političnih elit.

    Gospodarske napetosti in percepcija kapitala

    Pomemben vir nezadovoljstva izvira tudi iz gospodarskih odnosov. V delu srbske javnosti obstaja negativna percepcija poslovne elite iz Republike Srbske, ki je pogosto politično povezana z vladajočimi strukturami.

    Prisotno je prepričanje, da je njihov kapital posledica spornih procesov v postsocialistični tranziciji. Kot izpostavlja bosanski medij Žurnal.info, tudi nekatere politične stranke v Republiki Srbski opozarjajo na problem nezakonito pridobljenega premoženja in trdijo, da imetniki tega kapitala »nimajo odnosa ne do države ne do naroda«.

    image_alt
    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Naložbe kapitala v nepremičnine in podjetja v Beogradu povzročajo socialna trenja, saj prispevajo k rasti cen in ustvarjajo občutek, da ne prinašajo sorazmerne koristi širši družbi.

    Problematična drža Slovenije

    Medtem ko so ZDA, Združeno kraljestvo in Nemčija že pred časom uvedle sankcije proti Miloradu Dodiku, njegovim družinskim članom in poslovnemu krogu, se zdi, da se kapitalisti iz njegovega omrežja v Sloveniji počutijo povsem varno. Pojavlja se vprašanje, kako lahko Slovenija odločno podpira Bosno in Hercegovino na njeni poti v evroatlantske povezave, hkrati pa ohranja »zaščitniški odnos do Milorada Dodika in njegovih ljudi,« kot opozarja Zijad Bećirović, direktor inštituta Ifimes.

    Bećirović je prepričan, da je Dodik postal celo »notranjepolitični dejavnik v Sloveniji«, kar bi se lahko odrazilo na prihodnjih volitvah. Zaradi tesnih vezi z njim bi lahko ZDA uvedle sankcije ne le proti posameznikom, ampak tudi proti Sloveniji. Bećirović je ob tem kritičen, da si Slovenija »s takšno politiko ne bo drznila uvesti sankcij proti Dodiku«, saj naj bi imela nanj in na opozicijo neposreden vpliv Rusija, kar dokazuje tudi okrepljena trgovina z njo.

    Ker javnost Milorada Dodika dojema kot političnega zaščitnika te elite, se nezadovoljstvo posredno usmerja tudi proti njemu.

    Neodobravanje je bilo usmerjeno proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Neodobravanje je bilo usmerjeno proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

    Nerešena vprašanja iz devetdesetih

    Najgloblje razpoke pa so povezane z zapuščino vojn v devetdesetih letih, ko je v Srbijo prišlo več sto tisoč srbskih beguncev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter s Kosova. Uradna pripoved o bratski pomoči je bila pogosto v nasprotju z realnostjo, s katero so se soočali mnogi begunci: težki ekonomski pogoji, izkoriščanje in občutek socialne izključenosti. Ta izkušnja je pustila trajne posledice.

    image_alt
    Brate, za dom spremni, bre!

    Med begunsko populacijo in njihovimi potomci je ostal občutek grenkobe, medtem ko se je pri delu domačega prebivalstva oblikoval kompleksen odnos, ki vključuje tako predsodke kot zamere do tistih, ki so se gospodarsko uveljavili.

    Milorad Dodik je dvorano zapustil pred koncem tekme, ki jo je gladko dobila Srbija. FOTO: KZS
    Milorad Dodik je dvorano zapustil pred koncem tekme, ki jo je gladko dobila Srbija. FOTO: KZS

    Te nezaceljene socialne rane so v nasprotju s politično promovirano podobo nacionalne enotnosti in predstavljajo eno najbolj občutljivih točk notranjih delitev.

    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SrbijaMilorad DodikRepublika SrbskaBosna in HercegovinaAleksandar VučićBeogradprotesti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Vingegaard bi rad sedel na Rogličev prestol

    Španski krog se bo jutri v Torinu začel z dvema slovenskima kolesarjema na štartu, Domnom Novakom in Galom Glivarjem.
    Miha Hočevar 22. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenija proti Srbiji

    Med košarkarsko tekmo izžvižgali užaljenega Dodika, ki je zbežal iz dvorane

    Glasni žvižgi med tekmo Srbije in Slovenije v Beogradu so v beg iz dvorane pognali Milorada Dodika, ki je bil ob tem vidno užaljen.
    22. 8. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Koprsko obrambo okrepil izkušeni Nemec

    Četa Slaviše Stojanovića ima v svojih vrstah novega branilca. Pridružil se jim je izkušeni nogometaš, ki je igral tudi v bundesligi.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ofenziva na mesto Gaza

    Izraelski minister napovedal odprtje vrat pekla

    Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu.
    22. 8. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Koprsko obrambo okrepil izkušeni Nemec

    Četa Slaviše Stojanovića ima v svojih vrstah novega branilca. Pridružil se jim je izkušeni nogometaš, ki je igral tudi v bundesligi.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ofenziva na mesto Gaza

    Izraelski minister napovedal odprtje vrat pekla

    Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu.
    22. 8. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo