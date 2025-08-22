Med košarkarsko tekmo izžvižgali užaljenega Dodika, ki je zbežal iz dvorane

Med pripravljalno košarkarsko tekmo med Srbijo in Slovenijo je v beograjski Areni prišlo do glasnega neodobravanja dela občinstva, usmerjenega proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.

Ko sta se omenjena politika pojavila na velikem zaslonu, je dvorano preplavil val žvižgov, zaradi česar je Dodik, kot so poročali srbski mediji, dvorano zapustil še pred koncem tekme.

Ozadje državljanskih protestov

Reakcija v Areni je neposredno povezana z večmesečnimi državljanskimi protesti, ki potekajo v Srbiji. Beograd je postal središče odpora, kar je ustvarilo ozračje, v katerem je javno izražanje kritike do oblasti postalo pogostejše.

Gledalci v Areni so to politično energijo prenesli na športni dogodek in ga uporabili za izražanje političnega stališča do celotne vladajoče politike, ki jo Vučić in Dodik predstavljata.

Narava političnega zavezništva

Odnosi med Aleksandrom Vučićem in Miloradom Dodikom so v javnosti predstavljeni kot temelj enotnosti med Srbijo in Republiko Srbsko. Redna srečanja in skupni nastopi so namenjeni utrjevanju podobe enotnega političnega bloka. Analitiki pa to zavezništvo pogosto opisujejo kot pragmatično.

Vučiću radikalnejša Dodikova retorika omogoča, da se v mednarodnem prostoru pozicionira kot zmernejši akter, ključen za stabilnost. Dodiku pa politična, finančna in diplomatska podpora Beograda zagotavlja ohranjanje oblasti in nudi zaščito pred mednarodnimi pritiski.

Žvižgi v Areni kažejo, da del srbske javnosti tega zavezništva ne vidi kot izraza pristne nacionalne enotnosti, temveč kot partnerstvo, ki temelji na interesih političnih elit.

Gospodarske napetosti in percepcija kapitala

Pomemben vir nezadovoljstva izvira tudi iz gospodarskih odnosov. V delu srbske javnosti obstaja negativna percepcija poslovne elite iz Republike Srbske, ki je pogosto politično povezana z vladajočimi strukturami.

Prisotno je prepričanje, da je njihov kapital posledica spornih procesov v postsocialistični tranziciji. Kot izpostavlja bosanski medij Žurnal.info, tudi nekatere politične stranke v Republiki Srbski opozarjajo na problem nezakonito pridobljenega premoženja in trdijo, da imetniki tega kapitala »nimajo odnosa ne do države ne do naroda«.

Naložbe kapitala v nepremičnine in podjetja v Beogradu povzročajo socialna trenja, saj prispevajo k rasti cen in ustvarjajo občutek, da ne prinašajo sorazmerne koristi širši družbi.

Problematična drža Slovenije Medtem ko so ZDA, Združeno kraljestvo in Nemčija že pred časom uvedle sankcije proti Miloradu Dodiku, njegovim družinskim članom in poslovnemu krogu, se zdi, da se kapitalisti iz njegovega omrežja v Sloveniji počutijo povsem varno. Pojavlja se vprašanje, kako lahko Slovenija odločno podpira Bosno in Hercegovino na njeni poti v evroatlantske povezave, hkrati pa ohranja »zaščitniški odnos do Milorada Dodika in njegovih ljudi,« kot opozarja Zijad Bećirović, direktor inštituta Ifimes. Bećirović je prepričan, da je Dodik postal celo »notranjepolitični dejavnik v Sloveniji«, kar bi se lahko odrazilo na prihodnjih volitvah. Zaradi tesnih vezi z njim bi lahko ZDA uvedle sankcije ne le proti posameznikom, ampak tudi proti Sloveniji. Bećirović je ob tem kritičen, da si Slovenija »s takšno politiko ne bo drznila uvesti sankcij proti Dodiku«, saj naj bi imela nanj in na opozicijo neposreden vpliv Rusija, kar dokazuje tudi okrepljena trgovina z njo.

Ker javnost Milorada Dodika dojema kot političnega zaščitnika te elite, se nezadovoljstvo posredno usmerja tudi proti njemu.

Neodobravanje je bilo usmerjeno proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Nerešena vprašanja iz devetdesetih

Najgloblje razpoke pa so povezane z zapuščino vojn v devetdesetih letih, ko je v Srbijo prišlo več sto tisoč srbskih beguncev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter s Kosova. Uradna pripoved o bratski pomoči je bila pogosto v nasprotju z realnostjo, s katero so se soočali mnogi begunci: težki ekonomski pogoji, izkoriščanje in občutek socialne izključenosti. Ta izkušnja je pustila trajne posledice.

Med begunsko populacijo in njihovimi potomci je ostal občutek grenkobe, medtem ko se je pri delu domačega prebivalstva oblikoval kompleksen odnos, ki vključuje tako predsodke kot zamere do tistih, ki so se gospodarsko uveljavili.

Milorad Dodik je dvorano zapustil pred koncem tekme, ki jo je gladko dobila Srbija. FOTO: KZS

Te nezaceljene socialne rane so v nasprotju s politično promovirano podobo nacionalne enotnosti in predstavljajo eno najbolj občutljivih točk notranjih delitev.