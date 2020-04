Dvorana za Evrovizijo postala bolnišnica za obolele v pandemiji

FOTO: Pieter Stam De Jonge/AFP

Dvorana Ahoy v Rotterdamu, kjer bi se morali med 12. in 16. majem zvrstiti vsi trije večeri letošnje Pesmi Evrovizije, je postala improvizirana bolnišnica, poroča mednarodni tisk. Zaradi pandemije koronavirusa so največji glasbeni festival Evrope prvič v njegovi 64-letni zgodovini odpovedali. Trenutno so v dvorani vzpostavili opremo z 88 bolnišničnimi posteljami, a bi lahko improvizirana bolnišnica, ki so jo sodeč po poročanju agencij uredili v rekordnem času, sprejela do 688 obolelih. S tem bo pripomogla k lajšanju pritiska pandemije na nizozemski zdravstveni sistem.V državi so zaradi covida-19 zabeležili že 2945 smrti, v bolnišnično oskrbo so sprejeli okoli 9000 ljudi. Vseh dosedanjih okužb je 27.419. Če bo potrebno, bodo na ločenem območju v dvorani Ahoy hospitalizirali tudi bolnike z drugimi boleznimi, uredili pa bodo tudi prostor, namenjen sorodnikom obolelih, ki bodo, ustrezno zaščiteni, obolele tudi obiskovali.Kot je povedala, vodja rotterdamske službe za javno zdravje GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), bodo prve paciente v dvorani sprejeli že čez nekaj dni. Pretežno tiste, za katere domača oskrba več ne zadošča, ali stanovalce domov za starejše. Odprtje je napovedano v petek.