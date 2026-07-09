Epidemija ebole v DR Kongo najhitreje rastoča doslej

Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je »najhitreje rastoča« doslej, so sporočile afriške zdravstvene oblasti, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da je bolezen zahtevala že 600 življenj, poroča AFP.

Posodobljeni podatki, ki jih je objavila zdravstvena agencija ZN, kažejo, da je bilo v DR Kongo od razglasitve izbruha sredi maja potrjenih 1.759 primerov, med njimi 600 potrjenih smrti.

Zdravstveni delavci so protestirali, ker ne prejemajo plačila. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

»To je najhitreje rastoč izbruh ebole doslej, ne le med dosedanjimi izbruhi virusa bundibugyo, temveč med vsemi različnimi virusi, ki povzročajo ebolo,« je novinarjem povedal Wessam Mankoula, vodja pripravljenosti na izredne razmere in odziva pri Afriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC).

Najsmrtonosnejši izbruh ebole – v letih 2013–2016 v Zahodni Afriki – je imel v prvih šestih tednih 994 primerov, v primerjavi z 1.596 v zdajšnjem izbruhu, je dejal. »Žal je virus še vedno pred našim odzivom. Širi se hitreje, kot uspemo zagotoviti potrebne vire za obvladovanje razmer,« je dodal Mankoula in pojasnil, da se število primerov po ocenah podvoji vsakih 28 dni. Za zdravstveni in humanitarni odziv je po njegovih besedah skupaj potrebnih 1,4 milijarde dolarjev.

Ebola se širi z bližnjimi stiki in prek okuženih telesnih tekočin. Trenutni izbruh povzroča virus bundibugyo, redka vrsta, za katero ni odobrenega cepiva ali zdravljenja in za katero menijo, da se je širila že nekaj časa, preden so jo odkrili.

Mrtvih je že 600. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Sedemnajsti izbruh ebole v DR Kongo so razglasili 15. maja po več smrtnih primerih v Ituriju, z minerali bogati provinci, ki jo obvladujejo oborožene skupine. »Premikanje prebivalstva, trajna varnostna tveganja in krhkost zdravstvenega sistema še naprej otežujejo prizadevanja za obvladovanje izbruha,« je v torek dejala predstavnica WHO v DR Kongo Anne Ancia.