Trump in Xi: tekma dveh ranjenih velesil, eden brez očesa, drugi nima repa

Liang-zhi lao-hu, liang-zhi lao-hu, pao-de-kuai, pao-de-kuai, yi-zhi mei-you yang-jing, yi-zhi mei-you wei-ba, zhen qi-guai, zhen qi-guai.

To je kitajska verzija stare francoske otroške pesmice Frère Jacques (Mojster Jaka), ki je, če sodimo po rokopisu, v katerem je bila najdena, nastala že okoli leta 1780. Pozneje so jo dograjevali in obdelovali v različnih skladbah, in to na skoraj vseh koncih sveta. Ta teden sem se spomnila prav kitajskih verzov, ki sodijo k tej prepoznavni melodiji, njihov prevod pa se glasi: »Dva tigra, dva tigra, tečeta hitro, tečeta hitro; eden je brez očesa, drugi nima repa, kako je to čudno, res zelo čudno.«

Ta prikupna pesmica se mi je prikradla v misli, ko sta se v Pekingu sestala predsednika Kitajske in ZDA, Xi Jinping in Donald Trump. Dva najmočnejša državnika sveta, dva krmarja globalnega gospodarstva in dva kapitana dveh največjih gospodarskih sil sveta … sta pravzaprav podobna tema dvema tigroma iz otroške pesmice. Eden je brez očesa. Drugi nima repa. A oba hitro tečeta. Res čudno.