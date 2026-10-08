El niño, eden najmočnejših po letu 1950, se še krepi, kdaj bo najhuje?

El niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel decembra, je danes sporočila svetovna meteorološka organizacija (WMO). V rednem mesečnem poročilu je predvidela, da bo tokratni el niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto, in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pojav bo po navedbah agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb.

Temperature morske gladine na rekordnih ravneh

»Temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem tropskem Tihem oceanu se bodo v obdobju od oktobra do decembra predvidoma dvignile na rekordne ravni, na kar kaže krepitev el niña, ki bo vplival na vremenske razmere ter s tem na gospodarstvo, ekosisteme in skupnosti po vsem svetu,« je sporočila WMO.

FOTO: Marvin Recinos/Afp

Agencija napoveduje skoraj stoodstotno verjetnost, da bo trajal do februarja in bo morda eden najmočnejših po letu 1950. Napoved temelji na ugotovitvah 13 vodilnih nacionalnih in mednarodnih meteoroloških centrov.

Odstopanje temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana se je povečalo z 1,6 stopinje Celzija nad junijskim povprečjem na 2,5 stopinje nad avgustovskim povprečjem. V obdobju od oktobra do decembra naj bi odstopanje po napovedih doseglo 3,7 stopinje Celzija nad povprečjem.

To bi bila najvišja vrednost od začetka opazovanj, ki bi presegla prejšnji rekord 2,6 stopinje, dosežen v obdobju od leta 2015 do 2016. El niño segreva morsko gladino v osrednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin.

Običajno se pojavi na vsakih dve do sedem let in traja od devet do dvanajst mesecev. Zadnji el niño je prispeval k temu, da je bilo leto 2023 drugo najtoplejše leto v zgodovini meritev.