Humanitarna pomoč čez mejni prehod v Gazo

Spremljamo dogajanje v Palestini in Izraelu:

10.00 20 tovornjakov s humanitarno pomočjo končno čez mejo

Mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo se je končno le odprl za 20 tovornjakov s humanitarno pomočjo, poročajo tuje tiskovne agencije. Tovornjaki bodo uničeno Gazo prepeljali predvsem medicinsko pomoč. ZDA, Izrael, Egipt in Združeni narodi so se za dostavo humanitarne pomoči pogajali cel teden, še zdaj pa dovoli Izrael prehod zgolj 20 tovornjakom. Predstavniki Združenih narodov so opozorili, da bi lahko naslednjemu konvoju pomoči čez mejo dovolili šele v ponedeljek.

Izrael se želi prepričati, da pomoči ne bo zasegel Hamas, šele nato naj bi dovolili dodatno pomoč.

9.20 Krepi se upanje na nove izpustitve talcev iz Gaze

Novico o izpustitvi ameriških talk iz rok palestinskega gibanja Hamas so svojci talcev in politiki sprejeli z olajšanjem. Pri uspehu je pomembno vlogo igral tudi Katar s svojimi vezami pri Hamasu. Obenem pa se sedaj krepi pritisk na Izrael, naj zamakne začetek kopenske ofenzive, da bi s tem dobili več časa za pogajanja glede izpustitve talcev.

Hamas je v petek izpustil prvi od okoli 200 zajetih talcev po napadu na Izrael pred dvema tednoma. Oče ene od talk je za časnik Boston Herald dejal, da sta se tako najhujša dva tedna njegovega življenja spremenila v najboljši dan. Njegova hčerka se počuti dobro, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Katar je pri tem igral ključno vlogo, je v petek sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Pri tem se je zavzel za nadaljnjo podporo Katarju pri nadaljnjih pogajanjih glede usode talcev.

Pomembno vlogo je igral tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC), ki je v petek sporočil, da so pri posredovanju izpostavili svojo vlogo kot nevtralnega akterja med sprtima stranema. Znova so pozvali tudi k izpustitvi vseh preostalih talcev, k pomoči pri temu pa so ICRC pozvali tudi svojci talcev.

Izraelska vojska je na Telegramu opozorila, da čeprav se Hamas sedaj predstavlja, kot da je talki izpustil iz humanitarnih razlogov, je v resnici to »moderna teroristična organizacija, ki prav sedaj dojenčke, otroke, ženske in starejše zadržuje v Gazi kot talce in še naprej izvaja zločine proti človeštvu«. Kot so pojasnili, je večina zajetih talcev, ki so različnih narodnosti, še živih.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem že govoril z izpuščenima talkama, mamo in hčerko Judith Tai Raanan in Natalie Shoshana Raanan. Izrazil jima je podporo ameriške vlade. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je spomnil, da še vedno pogrešajo 10 ameriških državljanov, ki bi lahko bili med preostalimi talci. »Vsakega od njih bi morali izpustiti,« je pozval.

8.30 ZDA: Prehod Rafa bi se lahko odprl ob 10. uri

Ameriška ambasada v Izraelu je na socialnem omrežju objavila sporočilo, da bi se lahko po njihovih informacijah mejni prehod med Gazo in Egiptom odprl danes ob 10. uri. Dovolili naj bi prehod tujim državljanom, ki so ujeti v Gazi. »Ne vemo, kako dolgo bo mejni prehod ostal odprt za tuje državljane, da zapustijo Gazo,« je objavo ambasade povzela agencija Reuters.

Biden ocenil, da je Hamas napadel Izrael, da prepreči normalizacijo odnosov s Savdsko Arabijo

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek na sprejemu za zbiranje sredstev za svojo predsedniško kampanjo v Washingtonu dejal, da je Hamas napadel Izrael zato, da prepreči normalizacijo odnosov Izraela s Savdsko Arabijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je dejal, da je bil eden od razlogov za napad Hamasa to, da je Savdska Arabija nameravala vzpostaviti diplomatske odnose z Izraelom, s čimer bi se Bližnji vzhod po prepričanju Bidna združil.

Normalizacija odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo naj bi se res pripravljala, vendar pa so spopadi to preprečili, pojasnjuje AFP.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra iz Gaze napadli Izrael, ubili 1400 ljudi in zajeli okrog 200 talcev, Izrael pa je odgovoril z blokado Gaze in bombardiranjem, v katerem je umrlo že skoraj 4200 ljudi, pripravlja pa se na kopensko ofenzivo. Spopad grozi, da bi se lahko razširil po regiji Bližnjega vzhoda.

Tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres si je več dni prizadeval za odprtje mejnega prehoda med Egiptom in Gazo. FOTO: Kerolos Salah/AFP

7.35 Egipt bo gostil vrh za mir na Bližnjem vzhodu

Egipt bo danes, dva tedna od na novo vzplamtelega nasilja med Izraelom in gibanjem Hamas, gostil vrh za mir, ki se ga bodo udeležili številni voditelji in visoki predstavniki držav. Gostitelj, egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi naj bi želel med drugim preprečiti stopnjevanje konflikta v regionalno krizo.

Vrha za mir se bodo poleg gostitelja med drugim udeležili palestinski predsednik Mahmud Abas, jordanski kralj Abdulah II., turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Tam bodo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Udeležbo je potrdilo še več evropskih politikov, med njimi španski premier Pedro Sanchez, italijanska premierka Giorgia Meloni in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Na seznamu povabljenih pa ni izraelskih predstavnikov. Kot so dejali na izraelskem zunanjem ministrstvu, niso niti povabljeni niti ne bi sodelovali. Na srečanju ne bo niti predstavnikov ZDA in Irana.

Številni politiki se zadnji dni mudijo na Bližnjem vzhodu, kjer skušajo posredovati v konfliktu med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki je pred dvema tednoma izvedel silovit napad na jugu Izraela, v katerem so njegovi pripadniki ubili več kot 1400 ljudi, okoli 200 so jih ugrabili. Na palestinski strani so našteli že skoraj 4200 žrtev izraelskega povračilnega obstreljevanja.

V Gazi trpijo pomanjkanje vode in hrane. Na fotografiji čakajo ljudje pred pekarno v Gazi. FOTO: Mohammed Abed/AFP

Izrael je ob tem ukazal blokado Gaze, ki se sooča s hudim pomanjkanjem osnovnih potrebščin. Potem ko v petek kljub pričakovanjem še niso odprli prehoda Rafa, upajo da bi se to lahko zgodilo še danes oz. ta konec tedna, s čimer bi lahko enklavo iz Egipta dosegla nujno potrebna pomoč.