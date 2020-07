Egipt hoče obračunati z ostanki Muslimanske bratovščine

Egiptovski parlament je pred tednom dni odobril vojaško posredovanje v sosednji Libiji. Ta je že več let v (ne le) državljanski vojni, v kateri so Egipčani pomembni akterji na strani samooklicane Libijske nacionalne vojske, ki jo vodi nekdanji Gadafijev častnik in kasneje operativec Cie general Kalifa Haftar. Razmere v Libiji so zaradi velikega števila zunanjih akterjev zelo zapletene in močno vnetljive. Zakaj se Egipt pripravlja na vojaško posredovanje v Libiji in zakaj prav zdaj?Enote libijske vlade narodne enotnosti – to so priznali Združeni narodi – so v zadnjih dveh mesecih s pomočjo turških brezpilotnih letal in ...