Egipt Rusijo obtožil namerne malomarnosti pri gradnji jedrske elektrarne

Ruski državni jedrski koncern Rosatom, ki gradi jedrsko elektrarno Paks II na Madžarskem, se sooča z resnimi očitki o varnostnih in gradbenih pomanjkljivostih pri drugem projektu v Egiptu. Zaupni dokumenti, ki jih je pridobil portal Politico, razkrivajo navedbe egiptovske uprave za jedrske elektrarne o napakah na več reaktorskih blokih, kršitvah jedrske varnostne kulture in tudi namerni malomarnosti enega od odgovornih.

Očitki se nanašajo na gradnjo elektrarne El Dabaa na severu države, prve egiptovske jedrske elektrarne, ki bo imela štiri ruske reaktorje. V pismu, ki ga je egiptovska oblast junija poslala vodstvu Rosatoma, so omenjene resne gradbene napake. Med drugim naj bi se pojavile praznine za kovinsko oblogo četrtega reaktorja, pomanjkljivosti v temeljnih ploščah prvih treh blokov ter napake v betonski konstrukciji reaktorske stavbe. Nekatere napake naj bi odpravljali približno leto dni.

Egiptovska stran Rosatomu očita tudi, da je zavajajoče prikazoval napredek gradnje in s »fiktivnimi deli« ustvarjal vtis, da je projekt bolj napredoval, kot je kazalo dejansko stanje na gradbišču. Dokumenti omenjajo tudi kršitve pravil na delovišču, med drugim nedovoljen vnos alkohola, uporabo ponarejenih prepustnic in nepooblaščen dostop do območja gradnje.

Med najresnejšimi navedbami je opis nesreče, v kateri je bil huje poškodovan delavec – po poškodbi naj bi ga, tako navajajo egiptovske oblasti, namesto z reševalnim vozilom odpeljali kar z osebnim avtomobilom, da bi poskusili prikriti dogodek.

Jedrska elektrarna Paks. Nad njeno razširitvijo bdi prac Rosatom. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Egiptovske očitke podpirajo tudi interni dokumenti Rosatoma, ki omenjajo zamude, težave s kakovostjo gradnje ter težave pri vodenju samega projekta, notranja revizija pa naj bi napovedala tudi možnost 18-mesečne zamude pri dokončanju prvega reaktorja. Pri Rosatomu so očitke sicer zavrnili in poudarili, da pri gradnji zagotavljajo najvišje standarde jedrske varnosti. Egiptovske oblasti se medtem na vprašanja o dokumentih še niso odzvale.

Omenjena razkritja so pomembna tudi za evropski prostor, saj bo El Dabaa uporabljal enako tehnologijo kot Paks ll na Madžarskem. Projekt je zaradi tesnih povezav Budimpešte z Moskvo že dlje časa predmet kritik v Evropski uniji, nova razkritja pa bi lahko še okrepila pomisleke o zanesljivosti Rosatoma pri evropski jedrski infrastrukturi.