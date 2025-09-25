Egipt med palestinskim eksodusom krepi vojaško prisotnost na Sinaju

Medtem ko izraelska okupacijska vojska s strahovitim bombardiranjem in kopensko ofenzivo množično pobija in preganja prebivalce mesta Gaze, v taboriščih na jugu Gaze – v bližini porušenega in s strani Izraela zasedenega mejnega prehoda Rafa z Egiptom – v neopisljivo grozljivih razmerah životari več kot milijon ljudi. Izrael vrši silovit pritisk na Egipt, da odpre meje in na Sinajski polotok spusti več sto tisoč Palestincev, Egipt pa na polotoku povečuje svojo vojaško prisotnost.

Eden od temeljnih ciljev izraelskega genocida je – ob množičnih pobojih in spreminjanju celotnega območja Gaze v ruševine – pregon večina prebivalstva palestinske enklave. To je bilo že konec oktobra 2023 zapisano v dokumentih izraelskih varnostno-obveščevalnih služb. Toda Egipt, sicer že vse od poletja 2013, ko je vojska na čelu s sedanjim predsednikom feldmaršalom Abdelom Fatahom al Sisijem izvedla državni udar uslužen podizvajalec izraelske blokade Gaze, na to nikakor ni pripravljen – predvsem zaradi notranje-političnih in varnostnih razlogov: velik del egiptovskega prebivalstva namreč sočustvuje s tragedijo palestinskega ljudstva, obenem pa je bil Sinajski polotok vrsto let izrazito nestabilno območje.

Po poročanju različnih arabskih in izraelskih virov je Egipt – v pričakovanju velikega palestinskega eksodusa, posledice stopnjujočega se genocida – v zadnjih mesecih močno povečal svojo vojaško prisotnost na Sinajskem polotoku; predvsem v bližini območja Gaze.