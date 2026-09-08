Eifflov stolp zaprt po zahtevi po umiku zaposlenih žensk

Eifflov stolp je bil včeraj zaprt, po tem, ko so zaposleni začeli stavkati zaradi premestitve delavk ob obisku hindujske verske skupine, so sporočili zaposleni in vodstvo. Na obvestilu je, kot sicer poroča BBC, pisalo, da je odprtje stolpa zamaknjeno zaradi »operativnih razlogov«.

Kot poroča BBC, je skupina približno stotih ljudi, povezanih z organizacijo Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) v soboto obiskala znamenitost v francoski prestolnici. Diane Davoine, predstavnica sindikata zaposlenih, je povedala, da so ob prihou delegacije ženskam naročili, naj se umaknejo.

»Ženske so zaprosili, da zapustijo svoja delovna mesta, da bi jih lahko zasedli moški,« je Davoine povedala za Reuters. Dodala je, da se je vodstvo zaposlenim zaradi dogodka pozneje opravičilo. Pojasnila je, da je to med zaposlenimi, predvsem med ženskami, naletelo na negativen odziv, saj so bile zaradi dogodka samega in načina, kako so z njim ravnali, vse ponižane.

Da se z ženskami nikoli več ne bo tako ravnalo

»Napetosti so se čez konec tedna stopnjevale, zato so se zaposleni danes zjutraj odločili sestati. Prvič zato, da bi začeli dialog z vodstvom, in drugič zato, da bi zagotovili, da se v podjetju z ženskami nikoli več ne bo ravnalo na tak način.«

Družba Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE), ki upravlja pariški spomenik, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila, da je delegacija zahtevala, naj bo obisk organiziran tako, da bi omejili »stike z ženskami«. Kot so v podjetju, ki upravlja stolp, povedali za AFP, »takšnih pogojev ne bi smeli sprejeti, saj niso bili skladni z vrednotami družbe SETE ne z načeli enakosti med moškimi in ženskami«. Predsednik družbe Ariel Weil je dejal, da je takšna praksa povsem nesprejemljiva. Ponovno poudarjam zavezanost Eifflovega stolpa republikanskim vrednotam in enakosti žensk in moških.«

Na obvestilu je, kot sicer poroča BBC, pisalo, da je odprtje stolpa zamaknjeno zaradi »operativnih razlogov«. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Omenjena organizacija BAPS je v nedeljo v predmestju Pariza posvetila svoj prvi večji tempelj v Franciji. V izjavi na omrežju X je pariški tempelj BAPS sporočil, da je bil njihov obisk »organiziran v sodelovanju z ekipo Eifflovega stolpa ob začetku običajnega odpiralnega časa, da ne bi motili drugih ali jim povzročali nevšečnosti«.

Ob tem so se opravilili za »prizadetost ali nevšečnosti«, ki so jih povzročili. Dodali so, da verjamejo v univerzalne vrednote medsebojnega spoštovanja in služenja drugim.«

BAPS se na svoji spletni strani opisuje kot »duhovno združenje, ki temelji na prostovoljstvu in je zavezano izboljševanju družbe« s pomočjo hindujskih vrednot. Organizacija ima templje v večjih mestih po svetu, med drugim v Londonu, Los Angelesu in Sydneyju.

Pariški župan Emmanuel Grégoire je dejal, da bodo okoliščine obiska preiskali. Na omrežju X je dejal, da je nezadovoljstvo zaposlenih povsem upravičeno in »da se enakost med ženskami in moškimi ne bo nikoli končala ob vznožju naših zgodovinskih spomenikov niti kjer koli drugje v tem mestu. Veljati mora povsod in za vse.«

Francoska skrajno desna političarka Marine Le Pen pa je dejala, »da v Franciji ne bomo nikoli sprejeli, da bi omejili prisotnost žensk«. »V Franciji ne bomo nikoli sprejeli, da bi bila prisotnost žensk 'omejena'.«

Nekdanji francoski desnosredinski premier Gabriel Attal, ki je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika države, je dejal: »V Franciji nobena kultura, nobeno prepričanje, nobena vera, nič in nihče ne more ženskam narekovati, kje je njihovo mesto.«

Predsednica francoske narodne skupščine Yaël Braun-Pivet je dejala: »Zavračam možnost, da bi bile ženske prisiljene stopiti vstran zato, da bi se ustreglo zahtevam tujih obiskovalcev.«