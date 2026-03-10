Ekonomska kriza na dolgi obvoznici

Največje poraženke šoka, ki prihaja z Bližnjega vzhoda, bi lahko bile azijske države, pa tudi Evropa.

Ni bilo težko predvideti, da se bo prvi val posledic vojne proti Iranu obrnil proti vzhodu in najprej pljusnil v države, ki so najbolj odvisne od bližnjevzhodne nafte. Zato tudi drastičen padec vrednosti delnic na južnokorejskih in japonskih borzah ne bi smel biti presenečenje. Ko je včeraj južnokorejska borza zaznala padec indeksa Kospi za skoraj devet odstotkov, japonski Nikkei pa se je borzno povprečje zmanjšalo za 7,6 odstotka, je bilo to znamenje, da bo šok z Bližnjega vzhoda močnejši, kot so predvidevali. S ceno nafte, ki je dosegla najvišjo točko po juliju 2022 in močno presegla vsoto sto dolarjev za sod, se je zdelo, da je že mogoče videti največje poražence sedanje krize. Japonska se je gotovo pojavila kot ena od kandidatk, ko so izračunali, da mora zdaj plačati okoli 70 ...