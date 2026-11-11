Ekonomski modreci raztrgali Merzeve proračunske načrte

Svet ekonomskih modrecev, ki ga vodi ekonomistka Monika Schnitzer, je kanclerju Friedrichu Merzu postregla z napovedmi, ki kažejo, kako hitro se lahko zaradi kombinacije višjih izdatkov za obrambo, obrestnih stroškov in socialne politike odpre javnofinančna vrzel, ki je niti solidna gospodarska rast ne bo več sposobna zapreti. Projekcije kažejo, da bi lahko Nemčija ob sedanjem tempu zadolževanja do leta 2040 nabrala za 100 odstotkov BDP javnega dolga. Ekonomski svetovalci vlado zato pozivajo k spremembi politike zadolževanja in rezom neučinkovitih davčnih olajšav in subvencij.