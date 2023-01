Eksplozija na plinovodu na severu Litve posledica tehničnih težav

Eksplozija na plinovodu, ki povezuje Litvo in Latvijo, je bila najverjetneje posledica tehničnih težav, je danes sporočil izvršni direktor litovskega energetskega operaterja Amber Grid Nemunas Biknius. Popravila plinovoda so se že začela in bodo trajala nekaj dni.

Plinovod je bil po besedah Bikniusa zgrajen pred več kot 40 leti in je bil redno vzdrževan. Natančnejše informacije glede eksplozije bo mogoče podati šele po podrobni preiskavi, je pojasnil in dodal, da se bodo popravila začela že danes. Končana naj bi bila v nekaj dneh, drugi bližnji plinovod pa bo v tem času zagotavljal oskrbo s plinom, tudi v Latvijo, je sporočil energetski operater.

Latvijski minister za energetiko Raimonds Cudars je povedal, da za zdaj ni težav pri dobavi plina, in dodal, da ga je litovska stran obvestila, da bi popravilo poškodovanega plinovoda lahko trajalo od enega do dveh tednov.

Popravila plinovoda so se že začela in bodo trajala nekaj dni. FOTO: Janis Laizans/Reuters

Eksplozija plinovoda je odjeknila v petek okoli 17. ure po krajevnem času v okrožju Pasvalys na severu države. Na videoposnetkih, ki jih je objavila litovska javna televizija LRT, je bilo videti izbruh požara. Plamen se je dvignil 50 metrov visoko, viden pa je bil v oddaljenosti 17 kilometrov.

Po poročanju litovskih medijev v nesreči ni bil poškodovan nihče, vendar pa so prebivalce bližnje vasi preventivno evakuirali za več ur.