Eksplozija na železniški postaji, sabotaže na električnem omrežju

Na glavni železniški postaji v južnonemškem mestu Augsburg poteka policijska operacija, potem ko sta bili v eksploziji v prehodu lažje poškodovani najmanj dve osebi. Po poročanju nemških medijev je okoli petih zjutraj razneslo še neznani predmet, ki je povzročil lažje poškodbe in razbil bližnja okna. V bližini postaje pa so pozneje našli še en sumljiv predmet.

Policija je sporočila, da se 17-letno dekle in 18-letni fant zdravita zaradi akustične travme. Vrsta eksplozivne naprave še ni znana. Stavba postaje je zaprta za javnost, je sporočila policija, prav tako je zaprt železniški promet. Omejen je tudi javni prevoz okoli železniške postaje.

Policijska preiskava še poteka, strokovnjaki za eksplozive iz državne kriminalistične policije preiskujejo območje okoli kraja eksplozije, pri delu z drugim sumljivim predmetom pa jim pomaga tudi robot.

Augsburg, tretje največje mesto na Bavarskem in tretje najstarejše nemško mesto, je univerzitetno in regionalno prometno središče in je približno 55 kilometrov oddaljen od bavarske prestolnice München.

Že druga sabotaža električnega omrežja

Nemški policisti se medtem ukvarjajo z že drugim poskusom sabotaže električnega omrežja, poroča nemški portal DW. Policija v Bergheimu na zahodu države je v sredo zjutraj sporočila, da preiskuje napad na mestni termoelektrarni. V torek proti večeru je namreč zaradi kratkega stika v razdelilni postaji pri elektrarni odpovedalo več daljnovodov.

»Glede na trenutno stanje preiskave menimo, da dogodka ni povzročila tehnična okvara, ampak namerno, kaznivo dejanje,« je v sredo zjutraj povedal tiskovni predstavnik bergheimske policije. Torkov incident sicer ni povzročil izpada električne energije v okolici.

Nemški policisti pregledujejo prizorišče sabotaže v podpostaji termoelektrarne v Bergheimu. FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

Istega dne je bilo tarča sabotaže tudi električno omrežje v vzhodnonemški zvezni deželi Brandenburg, potem ko so neeksplodirane zažigalne naprave poškodovale daljnovode podpostaje Turnow-Preilack, poroča britanska tiskovna agencija Reuters. Nastal je kratek izpad električne energije, vendar vsi daljnovodi ponovno delujejo in splošna oskrba z električno energijo ni bila prizadeta, je sporočil operater omrežja 50Hertz.

Rakete, ki so nosile prevodni material, so bile izstreljene v visokonapetostne daljnovode, kar je povzročilo dva kratka stika, je na tiskovni konferenci povedal državni notranji minister Jan Redmann. Dodal je, da oblasti preiskujejo lokacijo in da število najdenih naprav, ki se giblje v dvomestnih številkah, še vedno raste.

Redmann ni izključil možnosti, da za napadom stojijo tuje sile, izključil pa ni niti levičarskih skrajnežev, ki so bili vpleteni v »prejšnje napade na energetske strukture«.

Nemčija je v torek za poskus napada z dronom na ukrajinsko tovorno letalo na letališču Leipzig/Halle prejšnji mesec okrivila Rusijo. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

»Ko gre za kritično infrastrukturo, smo v Nemčiji preveč ranljivi,« je po pisanju Reutersa dejal Redmann in dodal, da ranljivost sega tudi na letališča. Nemčija je v torek za poskus napada z dronom na ukrajinsko tovorno letalo na letališču Leipzig/Halle prejšnji mesec okrivila Rusijo in odredila vrsto ukrepov v odgovor. Rusija je obtožbe o morebitni vpletenosti v incident na letališču že prej zavrnila kot »izmišljeno provokacijo«.