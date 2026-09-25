Po eksploziji pod Akropolo pogrešane še vedno iščejo pod ruševinami

V zgodovinskem središču Aten je bila dopoldne v domnevni eksploziji plina povsem uničena dvonadstropna hiša na pobočju pod Akropolo. Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo pet domnevno pogrešanih oseb, med katerimi bi lahko bili trije turisti, poročajo grški mediji.

V eksploziji v med turisti priljubljeni četrti Plaka sta bili lažje poškodovani dve ženski, ki živita v bližnjem poslopju, in moški, ki se je v času eksplozije mimo peljal z avtomobilom, poroča grški portal eKathimerini.

Tiskovna predstavnica gasilcev Efi Papavramopulu je povedala, da je po navedbah sosedov v drugem nadstropju hiše živel starejši zakonski par, v prvem pa trije ameriški turisti, ki so kratkoročno najemali stanovanje. Poudarila je, da »poskušajo ugotoviti, ali so bili ob eksploziji prisotni ali ne«. Območje gasilci pregledujejo ob pomoči psa.

Močna eksplozija je v hiši blizu Hadrijanovih vrat iz 2. stoletja odjeknila okoli 7.30 v ulici. Po njej je izbruhnil požar, hiša se je zrušila in poškodovala bližnje avtomobile. Območje so zaprli, plinsko podjetje preiskuje vzrok eksplozije. Po poročanju grške televizije ERT domnevajo, da je bil vzrok uhajanje plina.