Premier po eksploziji pred sinagogo: to je napad na naše vrednote in družbo

V ponedeljek zjutraj je počilo pred sinagogo v mestu Liège na vzhodu Belgije, je sporočila lokalna policija. Zaradi zgodnje jutranje ure – zgodilo se je okoli četrte ure zjutraj – ranjenih ni bilo, eksplozija pa je razbila okna sinagoge in stekla na stavbi na drugi strani ceste. Policija je zavarovala območje, v preiskavo pa se je vključila posebna enota tožilstva za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, poroča nemški medijski portal DW.

Župan Liègea Willy Demeyer je za belgijsko javno radiotelevizijo RTBF izjavil, da je bila eksplozija »namerno in ciljno usmerjena«, in dodal, da v mestnem svetu »najostreje obsojamo to antisemitsko dejanje«. »Ne smemo dovoliti, da se v naše mesto uvažajo tuji konflikti,« je dejal o eksploziji, pri čemer je imel v mislih ameriško-izraelsko vojno z Iranom.

»Antisemitizem je napad na naše vrednote in našo družbo, zato se moramo proti njemu nedvoumno boriti. Solidarni smo z judovsko skupnostjo v Liègeu in po vsej državi,« je na družbenih omrežjih zapisal belgijski premier Bart De Wever.

Preiskava še poteka. FOTO: John Thys/AFP

Belgijski notranji minister Bernard Quintin je dejal, da je eksplozija pred sinagogo »gnusno antisemitsko dejanje, ki je bilo neposredno usmerjeno proti belgijski judovski skupnosti«. »Zvezno tožilstvo je sprožilo sodno preiskavo,« je dejal Quintin in napovedal, da bodo okoli podobnih lokacij še naprej krepili varnostne ukrepe.

Predsednik Odbora judovskih organizacij v Belgiji Yves Oschinsky je za belgijsko televizijo Belga povedal, da je eksplozija »izjemno moteče, resno in skrb vzbujajoče antisemitsko dejanje«. Sinagoga je bila odprta leta 1899 in je zgodovinski spomenik v južnobelgijski frankofonski regiji Valonija. Stavba, ki služi tudi kot muzej judovske skupnosti v Liègeu, stoji v bližini mestnega konferenčnega centra Palais des congres.

Pogled na sinagogo FOTO: Yves Herman/Reuters

Belgijska judovska skupnost šteje 50.000 pripadnikov, večinoma v Antwerpnu in Bruslju, njihovi bogoslužni prostori pa so bili v zadnjih letih občasno predmet okrepljenih varnostnih ukrepov. Belgijske oblasti so varnostni nadzor poostrile po napadu palestinske skrajne skupine Hamas na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi, pa tudi porast antisemitskih incidentov v Belgiji.