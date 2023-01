Eksplozija pred zunanjim ministrstvom v Kabulu zahtevala žrtve

V afganistanski prestolnici Kabul je danes samomorilski napadalec blizu zunanjega ministrstva sprožili bombo, ki je zahtevala več žrtev. Policija je sporočila, da je umrlo najmanj pet ljudi, drugi uradni viri pa so navedli podatek o 20 mrtvih. Poškodovanih naj bi bilo več ljudi, po podatkih bolnišnice v Kabulu najmanj 40.

Kabulska policija je sporočila, da je bilo v eksploziji ubitih najmanj pet civilistov, več pa ranjenih. Tiskovni predstavnik policije Halid Zadran je ob tem obsodili napad in napovedal kaznovanje odgovornih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik ministrstva za informiranje Ustad Faredun pa je povedal, da je bilo v eksploziji ubitih 20 ljudi. Samomorilski napadalec naj bi po njegovih besedah skušal vstopiti v ministrstvo, a mu ni uspelo in je bombo razstrelil pred vhodom, poroča agencija Reuters.

Talibani trdijo, da so se od njihove vrnitve na oblast avgusta 2021 varnostne razmere v Afganistanu izboljšale, vendar so napadi v državi zahtevali že več sto življenj. V zadnjih mesecih je bilo v državi več bombnih napadov, odgovornost za katere je prevzela lokalna veja džihadistične Islamske države (IS).

Tudi tokrat je bilo tako. Prek omrežja Telegram je tiskovna agencija Amaq, propagandno orodje IS, sporočila, da je eden od članov organizacije uspel prebiti varnostne točke, v nadaljevanju pa se je razstrelil sredi množice zaposlenih in varnostnikov pred glavnim vhodom v ministrstvo.