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    Svet

    V bližini hotela, kjer naj bi bival Macron, odjeknila eksplozija

    Po eksplozijah so uvedli varnostne ukrepe in zaprli okoliške ceste.
    Dim po eksplozijah pred hotelom, kjer naj bi na obisku v Siriji bival francoski predsednik Emmanuel Macron. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters
    Galerija
    Dim po eksplozijah pred hotelom, kjer naj bi na obisku v Siriji bival francoski predsednik Emmanuel Macron. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters
    R. I.
    7. 7. 2026 | 10:18
    7. 7. 2026 | 10:41
    1:32
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    V prestolnici Sirije je danes eksplodirala naprava v bližini hotela Four Seasons, kjer naj bi bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Po eksplozijah so uvedli varnostne ukrepe in zaprli okoliške ceste. Sirske oblasti dogodka niso takoj komentirale. 

    Po poročanju Reutersa so priče slišale eksplozijo in kasneje zagledale tudi oblak dima. Francoski predsednik naj bi se v torek v predsedniški palači sestal s sirskim predsednikom Ahmedom al Šaro, ko so v bližini hotela zaslišali dve eksploziji, so poročali sirski mediji.  

    Posnetki, ki so se razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo goreče vozilo in krvave madeže na cesti, število žrtev pa ni bilo takoj znano. 

    Macron, ki je v Sirijo prispel v ponedeljek, je prvi pomembnejši voditelj iz EU, ki je Sirijo obiskal po padcu režima tamkajšnjega predsednika Bašarja al Asada, leta 2024. Sirska državna tiskovna agencija Sana je poročala, da je Macron državo obiskal s poslovno delegacijo, da bi razpravljali o regionalni varnosti ter poslovnih in naložbenih priložnostih.

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    eksplozijaEmmanuel MacronSirijaFrancija

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