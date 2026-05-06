El Chapo zaprosil za izročitev Mehiki

Joaquín Guzmán, znan tudi kot »El Chapo«, nekdanji vodja zloglasnega kartela Sinaloa, je ameriškemu sodišču znova poslal pismo, v katerem prosi za izročitev Mehiki. V njem navaja, da želi biti deležen »enake obravnave pred zakonom« in da se mu o preostalih obtožbah proti njemu sodi v domovini, poroča El Pais.

Guzmán od leta 2019 prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi obsežnega tihotapljenja mamil. Zaprt je v strogo varovanem zaporu ADX Florence v ameriški zvezni državi Kolorado, ki velja za enega najstrožje varovanih zaporov na svetu. V pismu, ki ga je sodišče prejelo 1. maja, trdi, da so bile v njegovem sodnem postopku storjene kršitve pravnega postopka, zato zahteva »pošteno obravnavo« in možnost vrnitve v Mehiko.

To ni prvič, da je nekdanji mamilarski kralj opozoril na razmere v zaporu. Že v prejšnjih pismih je trdil, da so njegove človekove pravice kršene ter da je izpostavljen nečloveškim pogojem prestajanja kazni. Njegova odvetnica Mariel Colón je februarja za mehiške medije povedala, da je Guzmán v zadnjih mesecih močno shujšal in imel težave s pospešenim srčnim utripom. Po njenih besedah gre za »krute in neustavne pogoje zapora«.

El Chapo je dvakrat pobegnil iz zapora, najbolj znan je njegov pobeg skozi več kot kilometer dolg, tehnično dovršen podzemni predor iz zapora Altiplano leta 2015. Dve leti pozneje je bil izročen Združenim državam Amerike, kjer je bil obsojen na dosmrtni zapor. Medtem se v Mehiki nadaljuje boj za vpliv znotraj kartela Sinaloa.

Vodilno vlogo so prevzeli Guzmánovi sinovi, znani kot »Los Chapitos«, ki se v krvavem obračunavanju za nadzor nad oslabljeno kriminalno mrežo spopadajo z drugimi frakcijami nekdaj enega najmočnejših mamilarskih kartelov na svetu.