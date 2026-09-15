El niño duši Panamski prekop: manj ladij in dolge čakalne vrste

Panamski prekop bo zaradi vse hujše suše, povezane z el niñom, od oktobra zmanjšal povprečno število dnevnih prehodov ladij na 29,5, kar je 18 odstotkov manj kot avgusta. Prekop predstavlja približno pet odstotkov svetovne pomorske trgovine in okoli 40 odstotkov ameriškega kontejnerskega prometa. Avgusta so ladje na vstop čakale do deset dni, ena pa je po poročanju Guardiana plačala okoli štiri milijone dolarjev (okoli 3,5 milijona evrov), da je preskočila vrsto.

Zgodba ima neposreden potencial za cene transporta, dobavne verige in evropske uvoznike. Zadnje zmanjšanje dnevnega števila ladij bo dodatno zapletlo razmere na eni najpomembnejših svetovnih pomorskih poti.

Uprava Panamskega prekopa načrtuje novo krčenje pomorskega prometa skozenj. Podjetja ga izbirajo predvsem zato, ker običajno znižuje stroške in skrajšuje čas prevoza, še posebej pri trgovini med Kitajsko in preostalo Azijo ter ZDA.

Že septembra so pristojni organi dnevno število prehodov zaradi suše znižali s 36 na 32, poroča Guardian. Logistične poti in stroške brodarjev dodatno zapletajo tudi geopolitične napetosti, ki jih predstavlja vojna med ZD in Izraelom ter Iranom ter s tem povezane motnje transporta v Hormuški ožini.

Že v avgustu naj bi ena od ladij plačala štiri milijone dolarjev, da je preskočila čakalno vrsto, pomorska podjetja pa sicer za rezervacijo termina običajno plačujejo fiksne pristojbine. Hkrati dnevne javne dražbe ladjarjem omogočajo, da s ponudbami prehitijo čakalno vrsto, medtem ko cene v obdobju visokega povpraševanja zgolj še naraščajo.

El niño na vrhuncu: grozijo še strožje omejitve

Omejitve pri plovbi bi se lahko še poostrile, saj naj bi pojav el niño svoj vrhunec dosegel proti koncu leta. Naravni vremenski vzorec, ki prinaša spremembe vetrov, zračnega tlaka in padavin po vsemu svetu, naj bi bil po napovedih najmočnejši v zadnjih štirih desetletjih.

Če gladina jezera pade pod varno mejo za prehod največjih ladij, Uprava Panamskega prekopa zaradi varnosti in varčevanja z vodo uvede stroge omejitve. FOTO: Enea Lebrun/Reuters

Panamski prekop, ki meri 82 kilometrov in povezuje Karibsko morje s Tihim oceanom, je za delovanje svojih zapornic v celoti odvisen od sladke vode, ki se iz rek steka v jezero Gatún. Septembra so pristojni opozorili, da je porečje prejelo bistveno manj padavin od pričakovanj.

Zapornice prekopa delujejo kot dvigala. Vsaka se napolni z vodo, da dvigne ladje za 26 metrov nad morsko gladino do jezera Gatún, na drugi strani pa jih spet spusti nazaj na morsko raven. Če gladina jezera pade pod varno mejo za prehod največjih ladij, uprava Panamskega prekopa zaradi varnosti in varčevanja z vodo uvede stroge omejitve.

Leta 2023 je bila, po poročanju Guardiana, gladina vode v jezerih, ki napajajo prekop, tako nizka, da so oblasti dnevne prehode zmanjšale z 38 na le 22. Tiste omejitve so povzročile huda ozka grla, podjetja pa so bila prisiljena v iskanje alternativnih poti.

Izjemne temperature povsod po planetu

El niño je močno prizadel Srednjo Ameriko in severne dele Južne Amerike, kjer je devet držav doživelo najbolj vroče obdobje med junijem in avgustom v zgodovini meritev. Glede na analizo meteoroloških podatkov evropskega programa Copernicus je v tem obdobju sezonske temperaturne rekorde podrlo kar 52 držav na vseh celinah.

Podnebni ekstremi so se odražali v različnih oblikah – od rekordnih vročinskih valov v Evropi do uničujoče suše v Sudanu in strupenega smoga v Indoneziji. Več kot tretjina ljudi, ki so doživeli rekordno vroče poletne mesece na severni polobli, je živelo v Afriki, zlasti v Sahelu in območjih južno od njega. Na afriški celini je sezonske rekorde med junijem in avgustom doživelo 18 držav, od Mavretanije in Sierre Leone na zahodu do Eritreje in Etiopije na vzhodu.