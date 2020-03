Električni avtomobili vendarle povzročajo manj emisij CO2

Dvomi o električnih avtomobilih so mit

REUTERS Na Švedskem in v Franciji so izpusti CO 2 pri električnih avtomobilih manjši za 70 odstotkov. FOTO: Simon Dawson/Reuters

Največje zmanjšanje emisij na Švedskem in v Franciji

Tudi toplotne črpalke prispevajo k zmanjšanju izpustov CO 2 . FOTO: Kronoterm

Kar nekaj je dvomljivcev, ki trdijo, da električni avtomobili in električne toplotne črpalke ob upoštevanju proizvodnje električne energije in same izdelave teh naprav povzročajo več emisij ogljikovega dioksida kot konvencionalna vozila in ogrevanje s fosilnimi gorivi. Toda študija znanstvenikov treh evropskih univerz , ki so jo včeraj objavili v znanstveni reviji Nature Sustainability, dokazuje, da ni tako, poroča The Guardian.Eden glasnejših dvomljivcev je, ki je še prejšnji teden v več svetovnih medijih objavil kolumno, v kateri med drugim trdi, da so električni avtomobili zgolj »drage in močno subvencionirane naprave za bogataše, ki imajo ob njihovem nakupu dober občutek, čeprav s tem zelo malo storijo za planet«.Na drugi strani znanstveniki z britanskih univerz Exeter in Cambridge ter z nizozemske univerze Nijmegen trdijo, da uvajanje električnih avtomobilov in toplotnih črpalk izpuste ogljikovega dioksida zmanjša za 30 do 70 odstotkov v primerjavi z vozili in ogrevanjem na fosilna goriva. »Ideja, da električni avtomobili in toplotne črpalke povečujejo izpuste CO, je samo mit. Veliko dezinformacij v zvezi s tem kroži v javnosti, naša študija pa bo razpršila te dvome in pregnala mite,« je za The Guardian dejal vodilni avtor študijez univerze Nijmegen. V študiji so avtorji proučili celoten življenjski ciklus električnih avtomobilov in toplotnih črpalk, njihovo porabo električne energije in izpuste pri proizvodnji te energije po skoraj vsem svetu.Avtorji študije ugotavljajo, da lahko s spodbujanjem uvedbe več električnih avtomobilov in toplotnih črpalk izpuste ogljikovega dioksida najbolj zmanjšajo države, ki za proizvodnjo električne energije uporabljajo malo fosilnih goriv. Tako pravijo, da bi Švedska, ki veliko elektrike proizvede iz obnovljivih virov, in Francija, ki ima veliko nukelark, lahko dosegli do 70-odstotno zmanjšanje izpustov, medtem ko bi bilo zmanjšanje v Veliki Britaniji, ki še vedno uporablja veliko fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike, okrog 30-odstotno. Zmanjšanja izpustov ne bi bilo le v redkih državah, ki večino električne energije še vedno proizvedejo v termoelektrarnah na premog, kot je to Poljska.