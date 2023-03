Elitni jedrski klub bo dobil novo članico

V nadaljevanju preberite:

Poldrugo leto zatem, ko so Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Avstralija napovedale sklenitev varnostnega in obrambnega partnerstva, s katerim bodo poskušale vzpostaviti protiutež kopičenju kitajske vojaške moči v Indopacifiku, so na dan pricurljale prve podrobnosti dogovora o proizvodnji podmornic na jedrski pogon, ki ga bodo predvidoma v začetku naslednjega tedna naznanili voditelji treh držav.