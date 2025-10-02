Musk je prvi človek na svetu z več kot pol bilijona dolarjev premoženja

Razvpiti Elon Musk, direktor Tesle, je postal prvi človek v zgodovini, ki ima neto premoženje večje od 500 milijard dolarjev. Vrednost njegovega podjetja za električna vozila in drugih poslov se je namreč letos občutno povečala, piše BBC.

Ta mejnik dodatno utrjuje njegovo mesto najbogatejšega človeka na svetu, in to z veliko prednostjo pred konkurenti v tehnološkem sektorju.

Po poročanju Forbesovega indeksa milijarderjev je Muskov osebni kapital v sredo popoldne po newyorškem času dosegel 500,1 milijarde dolarjev, nato pa nekoliko upadel na nekaj več kot 499 milijard dolarjev.

Poleg Tesle so bile tudi vrednosti nekaterih njegovih drugih podjetjih precej višje, med njimi xAI (startup podjetja na področju umetne inteligence) in raketne družbe Spacex.

Kdo je v vrhu najbogatejših?

Po Forbesovih podatkih, ki jih povzema BBC, je drugi najbogatejši človek na svetu ustanovitelj Oracla Larry Ellison z okoli 350,7 milijarde dolarjev. Ellison je Muskovo mesto na kratko prevzel prejšnji mesec, ko so delnice Oracla poskočile za več kot 40 odstotkov, predvsem zaradi dobrih napovedi na področju storitev v oblaku in umetne inteligence.

Muskovo bogastvo je tesno povezano z njegovim več kot 12-odstotnim deležem v Tesli, vrednost njenih delnic je namreč letos močno zrasla. V sredo je bila ob koncu trgovanja na newyorški borzi višja za več kot 3,3 odstotka, od začetka leta pa se je povečala za več kot 20 odstotkov.

Vlagatelji so zadovoljni, da Musk v zadnjem obdobju več časa namenja podjetjem kot politiki. Še pred nekaj meseci se je namreč pojavljal predvsem ob boku ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Musk je bil na začetku leta deležen kritik zaradi sodelovanja z ameriško Agencijo za učinkovitost vlade (Doge) v okviru administracije Donalda Trumpa. FOTO: Allison Robbert/AFP

Od politike do robotike

Musk je bil na začetku leta deležen kritik zaradi sodelovanja z ameriško Agencijo za učinkovitost vlade (Doge) v okviru Trumpove administracije, katere naloga je zmanjševanje javne porabe in odpuščanje zaposlenih.

Lastnik družbenega omrežja X je bil v javnosti glasen tudi glede vprašanj, kot so priseljevanje ter programi raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI).

Poti Elona Muska in Donalda Trumpa so se razšle spomladi 2025, 30. maja je Musk uradno zapustil položaj v Doge. Kot je pisala revija People, je junija nato izbruhnil javni spor glede Trumpovega proračunskega zakona Big Beautiful Bill, v katerem je Musk ostro kritiziral zakon, Trump pa mu je odgovoril z izjavo, da je razočaran in da njun odnos »morda ne bo več takšen kot prej«.

Septembra je predsednica upravnega odbora Tesle Robyn Denholm izjavila, da je Musk zdaj »v ospredju« podjetja. Uprava je tudi razkrila, da bi lahko Musk prejel plačni paket v vrednosti več kot bilijona dolarjev, če v prihodnjem desetletju doseže seznam ambicioznih ciljev: osemkratno povečanje tržne vrednosti Tesle, prodajo milijona robotov na osnovi umetne inteligence, dodatnih 12 milijonov električnih vozil ter izpolnitev več drugih pogojev.

Kupil za milijardo dolarjev lastnih delnic

Prejšnji mesec je Musk napovedal še, da je kupil za približno milijardo dolarjev lastnih delnic, kar so nekateri vlagatelji razumeli kot izraz zaupanja v podjetje.

Tesla se sicer sooča s številnimi izzivi, med drugim z močno konkurenco kitajskega proizvajalca električnih vozil BYD, hkrati pa se preusmerja v podjetje na področju umetne inteligence in robotike.

Musk je včeraj napovedal svojo verzijo Wikipedije

Kot je včeraj poročal DPA, namerava Musk ustvariti konkurenta spletni enciklopediji Wikipedia. Alternativa z imenom Grokipedia nastaja v njegovem podjetju za umetno inteligenco xAI, je Musk zapisal na platformi X.

Članke na Wikipediji ustvarjajo in urejajo uporabniki. Musk pa že dolgo trdi, da enciklopedija ni objektivna in da ima levo politično usmeritev. Sam je znan po izrazito desnih stališčih. Njegov sodelavec David Sacks, ki ga je predsednik Trump imenoval za »carja za umetno inteligenco«, je tik pred objavo kritiziral, da se Wikipedija uporablja za učenje programov umetne inteligence.

Ime Muskove enciklopedije izhaja iz Groka, klepetalnega robota xAI. Musk je vztrajno napovedoval, da bo Grok programska oprema umetne inteligence, ki »išče resnico«. V zadnjih mesecih pa je Grok sprožil polemike zaradi antisemitskih izjav. V Muskovi družbi so krivdo za to pripisali napačnemu programiranju.