    Svet

    Musk je prvi človek na svetu z več kot pol bilijona dolarjev premoženja

    Vrednost njegovega podjetja za električna vozila in drugih poslov se je letos občutno povečala.
    Elon Musk FOTO: Reuters
    Galerija
    Elon Musk FOTO: Reuters
    Be. B.
    2. 10. 2025 | 07:28
    2. 10. 2025 | 08:19
    5:57
    A+A-

    Razvpiti Elon Musk, direktor Tesle, je postal prvi človek v zgodovini, ki ima neto premoženje večje od 500 milijard dolarjev. Vrednost njegovega podjetja za električna vozila in drugih poslov se je namreč letos občutno povečala, piše BBC.

    Ta mejnik dodatno utrjuje njegovo mesto najbogatejšega človeka na svetu, in to z veliko prednostjo pred konkurenti v tehnološkem sektorju.

    Po poročanju Forbesovega indeksa milijarderjev je Muskov osebni kapital v sredo popoldne po newyorškem času dosegel 500,1 milijarde dolarjev, nato pa nekoliko upadel na nekaj več kot 499 milijard dolarjev.

    Poleg Tesle so bile tudi vrednosti nekaterih njegovih drugih podjetjih precej višje, med njimi xAI (startup podjetja na področju umetne inteligence) in raketne družbe Spacex.

    PREBERITE ŠE -> 200 Slovencev ima na računu več kot 20 milijonov

    Kdo je v vrhu najbogatejših?

    Po Forbesovih podatkih, ki jih povzema BBC, je drugi najbogatejši človek na svetu ustanovitelj Oracla Larry Ellison z okoli 350,7 milijarde dolarjev. Ellison je Muskovo mesto na kratko prevzel prejšnji mesec, ko so delnice Oracla poskočile za več kot 40 odstotkov, predvsem zaradi dobrih napovedi na področju storitev v oblaku in umetne inteligence.

    Muskovo bogastvo je tesno povezano z njegovim več kot 12-odstotnim deležem v Tesli, vrednost njenih delnic je namreč letos močno zrasla. V sredo je bila ob koncu trgovanja na newyorški borzi višja za več kot 3,3 odstotka, od začetka leta pa se je povečala za več kot 20 odstotkov.

    Vlagatelji so zadovoljni, da Musk v zadnjem obdobju več časa namenja podjetjem kot politiki. Še pred nekaj meseci se je namreč pojavljal predvsem ob boku ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

    Musk je bil na začetku leta deležen kritik zaradi sodelovanja z ameriško Agencijo za učinkovitost vlade (Doge) v okviru administracije Donalda Trumpa. FOTO: Allison Robbert/AFP
    Musk je bil na začetku leta deležen kritik zaradi sodelovanja z ameriško Agencijo za učinkovitost vlade (Doge) v okviru administracije Donalda Trumpa. FOTO: Allison Robbert/AFP

    Od politike do robotike

    Musk je bil na začetku leta deležen kritik zaradi sodelovanja z ameriško Agencijo za učinkovitost vlade (Doge) v okviru Trumpove administracije, katere naloga je zmanjševanje javne porabe in odpuščanje zaposlenih.

    Lastnik družbenega omrežja X je bil v javnosti glasen tudi glede vprašanj, kot so priseljevanje ter programi raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI).

    PREBERITE ŠE -> Elonu Musku se na koncu računi niso izšli

    Poti Elona Muska in Donalda Trumpa so se razšle spomladi 2025, 30. maja je Musk uradno zapustil položaj v Doge. Kot je pisala revija People, je junija nato izbruhnil javni spor glede Trumpovega proračunskega zakona Big Beautiful Bill, v katerem je Musk ostro kritiziral zakon, Trump pa mu je odgovoril z izjavo, da je razočaran in da njun odnos »morda ne bo več takšen kot prej«.

    Septembra je predsednica upravnega odbora Tesle Robyn Denholm izjavila, da je Musk zdaj »v ospredju« podjetja. Uprava je tudi razkrila, da bi lahko Musk prejel plačni paket v vrednosti več kot bilijona dolarjev, če v prihodnjem desetletju doseže seznam ambicioznih ciljev: osemkratno povečanje tržne vrednosti Tesle, prodajo milijona robotov na osnovi umetne inteligence, dodatnih 12 milijonov električnih vozil ter izpolnitev več drugih pogojev.

    Kupil za milijardo dolarjev lastnih delnic

    Prejšnji mesec je Musk napovedal še, da je kupil za približno milijardo dolarjev lastnih delnic, kar so nekateri vlagatelji razumeli kot izraz zaupanja v podjetje.

    Tesla se sicer sooča s številnimi izzivi, med drugim z močno konkurenco kitajskega proizvajalca električnih vozil BYD, hkrati pa se preusmerja v podjetje na področju umetne inteligence in robotike.

    Musk je včeraj napovedal svojo verzijo Wikipedije

    Kot je včeraj poročal DPA, namerava Musk ustvariti konkurenta spletni enciklopediji Wikipedia. Alternativa z imenom Grokipedia nastaja v njegovem podjetju za umetno inteligenco xAI, je Musk zapisal na platformi X.

    Članke na Wikipediji ustvarjajo in urejajo uporabniki. Musk pa že dolgo trdi, da enciklopedija ni objektivna in da ima levo politično usmeritev. Sam je znan po izrazito desnih stališčih. Njegov sodelavec David Sacks, ki ga je predsednik Trump imenoval za »carja za umetno inteligenco«, je tik pred objavo kritiziral, da se Wikipedija uporablja za učenje programov umetne inteligence.

    Ime Muskove enciklopedije izhaja iz Groka, klepetalnega robota xAI. Musk je vztrajno napovedoval, da bo Grok programska oprema umetne inteligence, ki »išče resnico«. V zadnjih mesecih pa je Grok sprožil polemike zaradi antisemitskih izjav. V Muskovi družbi so krivdo za to pripisali napačnemu programiranju.

    Kdo še kraljuje med najbogatejšimi?

    Po Forbesovi lestvici je bil seznam desetih najbogatejših septembra 2025 naslednji: Bloomberg Billionaires Index pri določenih dnevnih posodobitvah septembra 2025 navaja nekoliko drugačne vrednosti in zaporedja, zlasti glede na nihanja borznih tečajev

    Elon Musk

    Larry Ellison

    Mark Zuckerberg

    Jeff Bezos

    Larry Page

    Sergey Brin

    Bernard Arnault z družino

    Steve Ballmer

    Jensen Huang

    Warren Buffet

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Epsteinovi dosjeji

    Objavili del dokumentov, med omenjenimi Elon Musk, princ Andrew, Steve Bannon

    Razkrivanje Epsteinovih dokumentov se je sprevrglo v političen boj med demokrati in republikanci.
    27. 9. 2025 | 07:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Zlorabe

    Oče Elona Muska obtožen spolne zlorabe svojih otrok

    Gre pri obtožbah za resnico, popolno neumnost ali izsiljevanje najstarejšega sina?
    25. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Težava z obdavčitvijo bogatih

    Davčni sistemi, zasnovani okoli dohodka in potrošnje, težko zajamejo premoženje, milijarderji pa so zelo mobilni.
    23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    ZN govorijo o genocidu, Trump pa išče samo posel

    Slovenija je dobila potrdilo, da je z uradno odklonilno politiko do izraelskega genocida nad Palestinci ravnala pravilno.
    Janez Markeš 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hišna preiskava

    Sorodnik Hojsovega najemnika naj bi informacije predal preprodajalcu z drogami

    Aleš Hojs in njegov odvetnik Franci Matoz sta očitke o izdaji podatkov Kavaškemu klanu označila za nezakonit politični pregon in razkrila vsebino odredbe.
    Žan Urbanija 1. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

    Pred kongresom Levice smo se pogovarjali z akterji povezovanja strank v socialno-zeleni-lokalni predvolilni blok
    Uroš Esih 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pogovor

    Novi lastnik na Rogli načrtuje za deset milijonov evrov naložb

    Novi direktor Uniturja Tadej Ružič za to zimo napoveduje več ponudbe tudi po zaključku smučarskega dneva.
    Maja Grgič 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Ponavadi zavlada panika« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Elon MuskTeslaPosel &amp; denarnajbogatejši človek

    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Simbolično oživljanje ponikle umetnine

    Forma viva Portorož: Calò za Calòja je kiparski simpozij, ki gradi umetniški most med generacijami in išče orodje za varovanje izgubljene kulture
    Boris Šuligoj 2. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Priljubljeni festival piva

    Zakaj so že v soboto zaprli vhod na Oktoberfest?

    Kot pojasnjujejo organizatorji, je razlog v veliki gneči zlasti v času popoldanske izmene.
    2. 10. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prihodnost ZDA

    Zaustavitev ameriške vlade: prizadeto zdravstvo in promet, a poštar bo prišel

    Okoli 40 odstotkov vladnih delavcev bo zaradi zaustavitve vlade odšlo na neplačan dopust.
    2. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Prvi takšen poraz Barcelone v zgodovini

    Oslabljeni PSG je v Barceloni uprizoril dramatičen preobrat, z golom v 90. minuti zmagal z 2:1 in se v zgodovino vpisal s tretjo zaporedno zmago.
    Žan Urbanija 2. 10. 2025 | 08:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Nova aplikacija Elektro Ljubljana za hitrejše in enostavnejše postopke

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več

