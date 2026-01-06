Muskov grok na omrežju X ustvarja seksualizirane fotografije otrok

Klepetalni robot grok, ki ga je razvilo podjetje za umetno inteligenco xAI v lasti milijarderja Elona Muska, je začel ustvarjati ponarejene fotografije razgaljenih otrok in žensk, poroča tiskovna agencija Reuters. Britanska ministrica za tehnologijo Liz Kendall je Muska posvarila, da se mora takoj soočiti s težavo njegovega klepetalnega robota, saj ustvarja »naravnost ogabne« fotografije.

Britanska platforma za reguliranje komunikacijskih storitev Ofcom je v ponedeljek opozorila, da nekateri uporabniki omrežja X groka uporabljajo za ustvarjanje »slik ljudi brez oblačil in seksualizirane slike otrok«, navaja Sky News.

Od začetka novega leta so uporabniki omrežja X, predvsem ženske, prijavili, da nekateri z grokom generirajo slike, na katerih so žrtve prikazane brez oblačil. V več primerih je grok ustvaril tudi seksualizirane slike otrok, ugotavljajo pri Reutersu. V samo desetih minutah so zaznali, da je grok dobil 102 prošenj, da bi predvsem mlade ženske in deklice na fotografijah oblekel v bikini. Klepetalni robot je ustregel najmanj 21 prošnjam.

»Čemur smo bili v zadnjih dneh priča na spletu, je naravnost ogabno in nesprejemljivo v dostojni družbi,« je dejala Liz Kendall. Dodala je, da se ne bi smel nihče spopadati s ponarejenimi fotografijami samega sebe, ki krožijo po spletu.

»Ne smemo in ne bomo dopustili, da se širijo tovrstne ponožujoče fotografije, ki prikazujejo predvsem ženske in dekleta. Podjetje X se mora s tem nujno soočiti. Povsem se strinjam z urgentno preiskavo, ki jo o težavi izvaja Ofcom. Imajo mojo popolno podporo, da sprejmejo kakršenkoli ukrep, ki se jim zdi primeren, da zajezijo težavo,« je še dejala britanska ministrica za tehnologijo.

Musk se na spletne zlorabe ne ozira

Na uradnem računu za varnost omrežja X so v nedeljo zapisali, da odstranjujejo vso nelegalno vsebino s platforme in ukinjajo vpletene račune uporabnikov. »Kdorkoli, ki uporablja ali spodbuja groka, da ustvarja ilegalno vsebino, bo obravnavan tako, kot če bi sam objavil ilegalno vsebino,« so še zapisali.

Glasbenica Julie Yukari je ena izmed žrtev uporabnikov groka. Na omrežju X so brez njenega dovoljenja objavili ponarejene fotografije, na katerih je skoraj gola. FOTO: Tita Barros/Reuters

Ustvarjanje ali deljenje intimnih fotografij ali otroške pornografije, vključno s seksualnimi fotografijami, ki jih ustvarja umetna inteligenca, je ilegalno tako v Veliki Britaniji kot v Evropski uniji. Poleg tega so tehnološke platforme dolžne, da uporabnikom preprečijo stik z ilegalno vsebino in da jo odstranijo takoj, ko izvejo zanjo.

Musk se je večkrat požvižgal na spletno varnost in objavljal emotikone, ki se smejijo do solz, kot odgovor na ponarejene fotografije javnih oseb v bikiniju, poroča Reuters.

Pritožbe tudi iz Francije in Indije

Evropska komisija je v ponedeljek dejala, da vedo, da omrežje X ponuja »odrasli način« in ostro obsodila fotografije ter jih označila za nezakonite in ogabne.

Britanski Ofcom je na začetku tedna stopil v stik z omrežjem X in njihovim oddelkom za umetno inteligenco, da bi se prepričali, da bodo pri podjetju sprejeli potrebne ukrepe za zaščito britanskih uporabnikov.

Francoske oblasti so omrežje X prijavile tožilcem in pristojnim regulatorjem, fotografije pa označile za povsem ilegalne. Tudi oblasti v Indiji zahtevajo pojasnila za nastale fotografije. Ameriški regulatorji vsebine se na dogajanje za zdaj niso odzvali.