Elon Musk med 165.000 podpisniki za vrnitev šefa Nvidie

Elon Musk je med več kot 165.000 podpisniki odprtega pisma, ki pozivajo k ponovnemu imenovanju Jensena Huanga na čelo Nvidie, potem ko je pred dnevi odstopil z vodilnega položaja v podjetju, vrednem več bilijonov dolarjev, poroča Guardian.

V pismu od članov odbora zahtevajo, da vrnejo Jensena, dokler neodvisna preiskava ne razjasni vseh okoliščin.

Kot poroča Financial Times, se je Huang z ljudmi iz svojega kroga že pogovarjal o možnosti vrnitve v podjetje. Eden od njegovih zaveznikov je povedal, da pripravljajo »krizni štab« vodilnih predstavnikov Silicijeve doline.

Vplivni predstavniki tehnološke industrije podpirajo Huangovo vrnitev

Več kot 7500 podpisnikov se je opredelilo kot zaposlenih v Nvidii, kar je 18 odstotkov vseh zaposlenih v podjetju.

Med podpisniki so tudi Tim Sweeney, ustanovitelj in izvršni direktor založniškega podjetja za videoigre Epic Games, Garry Tan, predsednik Y Combinatorja, najuglednejšega podjetniškega inkubatorja v San Franciscu ter ustanovitelj podjetja Uber Travis Kalanick.

Takšna podpora kaže na Huangov poseben položaj v industriji, velja namreč za enega izmed očetov umetne inteligence. Pod njegovim vodstvom je Nvidia postala ključni vlagatelj v Silicijevi dolini, saj je financirala podatkovne centre in zagonska podjetja.

Podjetje je bilo deležno tudi mnogih kritik. S svojimi naložbami naj bi spodbudilo nastanek špekulativnega balona. Huang se je večkrat sprl z vodstvom Anthropica, podjetja, ki razvija model Claude in direktorjem Dariom Amodeijem.

Washington zahteva odgovore

Državni sekretar za finance Scott Bessent meni, da bi morala Nvidia novega direktorja poiskati zunaj podjetja. Ob tem od družbe zahteva pojasnila, ali je zavestno dovolila izvoz najnaprednejših čipov za umetno inteligenco na Kitajsko.

Bessent od Nvidie v desetih dneh pričakuje pojasnila o spoštovanju izvoznih omejitev in preiskavi Huanga, pri čemer daje vprašanju izvoza čipov prednost pred njegovim domnevnim razmerjem z osumljeno kitajsko vohunko.

ZDA prepovedujejo prodajo najzmogljivejših čipov na Kitajsko, saj na takšen način poskušajo ostati v prednosti pred Pekingom v tekmi za prevlado na področju umetne inteligence.