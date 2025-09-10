Elon Musk ni več najbogatejši Zemljan

Prvi mož Tesle Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu, saj ga je po izjemno dobrem poročilu o poslovanju v zadnjem četrtletju prehitel soustanovitelj tehnološkega podjetja Oracle Larry Ellison, poroča CNN. Njegovo premoženje je zaradi rasti vrednosti Oraclovih delnic naraslo za 101 milijardo na 393 milijard dolarjev.

CNN se sklicuje na številke agencije Bloomberg, ki vrednost Muskovega premoženja ocenjuje na 385 milijard dolarjev.

Oracle je poročal o povečanem povpraševanju strank s področja umetne inteligence po zmogljivosti svojih podatkovnih centrov, kar je danes sprožilo 41-odstotno rast vrednosti delnic podjetja.

Izvršna direktorica Safra Catz je v torek po zaprtju borz sporočila, da je Oracle v minulem četrtletju sklenil štiri pogodbe s strankami, vredne več milijard dolarjev, in da jih v prihodnjih mesecih pričakuje še več.

Oracle je ponudnik storitev v oblaku in tehnološke ter programske opreme za upravljanje baz podatkov. Ellison je največji posamezni delničar Oracla, ki je imel v torek ob zaprtju borz 700 milijard dolarjev tržne vrednosti, danes pa ta še naprej narašča.

Musk, ki ima tudi južnoafriško in kanadsko državljanstvo, je prvič osvojil naslov najbogatejšega leta 2021 in ga v zadnjih nekaj letih v glavnem ohranjal, tudi zaradi svojih različnih naložb v Teslo in druga tehnološka podjetja, npr. SpaceX.

V preteklih letih je Musk, sicer tudi lastnik družbe X, nekdanjega Twitterja, naslov za kratek čas izgubil dvakrat - prvič leta 2021 v korist Francoza Bernarda Arnaulta, izvršnega direktorja ponudnika luksuznega blaga LVMH, in leta 2024 v korist ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.