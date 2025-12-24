Muskov urad: moral bi prihraniti tisoč milijard dolarjev, a je porabo zvišal

New York Times je nekaj pred končnim obračunom z letom 2025 objavil analizo nekdanjega »paraministrstva« oziroma urada za učinkovitost vlade Doge (Department of government efficiency), ki ga je do razhoda z Donaldom Trumpom vodil Elon Musk.

V njem ne manjka ostrih besed, glavno sporočilo je, da njegovi rezi – urad je sporočil, da jih je izvedel več kot 29.000, da je ukinil pogodbe v vrednosti milijard dolarjev, preklical na tisoče odobritev nepovratnih sredstev in odpustil mnoge javne uslužbence – niso prinesli prihranka zveznih uradov, pač pa zvišanje njihove porabe.

Zvezni izdatki so se še povečali

New York Times je z analizo ugotovil, da Muskova skupina ni storila tega, kar je obljubil: da bo zvezne izdatke zmanjšal za bilijon dolarjev pred oktobrom. A se pod nadzorom Doge zvezni izdatki sploh niso zmanjšali, piše časnik. Povečali so se.

Kako je to mogoče? New York Times na to odgovarja z ugotovitvijo, da so bili številni največji prihranki urada napačni. Čeprav je Doge res izvedel na tisoče manjših rezov, ki so mnoge pretresli, ti v zveznem proračunu niso pomenili veliko.

Izpostavljajo dve pogodbi ministrstva za obrambo, eno za informacijsko tehnologijo, drugo za vzdrževanje letal. Muskova skupina je navedla, da je njuna ukinitev davkoplačevalcem prihranila 7,9 milijarde dolarjev. Po podatkih časopisa to ni bilo res. Pogodbi sta še vedno v veljavi in ti prihranki so bili računovodski privid. Skupaj sta presegli vrednost 25.000 drugih manjših rezov urada Doge.

Med 40 največjimi na seznamu Doge je New York Times ugotovil le 12 takšnih, ki so odražale dejansko omejevanje tega, kar se je vlada zavezala porabiti.

Vaja v rezanju proračuna ali v zavajanju?

Poudarjajo še, da je bilo v razburkanem času prvih mesecev letošnjega leta – času vrhunca rezov – o uradu težko presojati, saj je resnične reze navajal skupaj z lažnimi in otežil razlikovanje med njimi. Pri časopisu se celo sprašujejo, ali je bil Doge pravzaprav vaja v rezanju proračuna ali v zavajanju. Imel je elemente obojega, so prepričani, kot tudi, da so bili lažni prihranki višji in pogostejši od resničnih.

Musk je sicer izjavljal, da bo Doge »najbolj pregledna organizacija v vladi doslej« in da bo vladi prinesel natančnost tehnološkega sveta. Namesto tega je skupina postala nepregledna, njene pomanjkljivosti pa prikrite.

Nekateri zaposleni v tem uradu še vedno delajo v Trumpovi administraciji, predvsem na tehnoloških projektih. Spletna stran »Zid potrdil«, kjer je Doge beležil svoje uspehe, sicer ni bila posodobljena že od 4. oktobra.

V Beli hiši je tiskovni predstavnik zavrnil odgovarjanje New York Timesu na konkretna vprašanja o uradu in mu namesto tega poslal izjavo o ciljih predsednika: »Predsednik Trump se je zavezal, da bo zmanjšal zapravljanje, goljufije in zlorabe v naši napihnjeni vladi.«

Niti Doge niti Musk, ki je skupino zapustil maja, nista odgovorila na vprašanja, še navaja časnik.