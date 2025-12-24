  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Muskov urad: moral bi prihraniti tisoč milijard dolarjev, a je porabo zvišal

    New York Times je objavil analizo ameriškega urada za vladno učinkovitost Doge, ki ga je do razhoda z Donaldom Trumpom vodil Elon Musk.
    New York Times se je ob koncu leta z uničujočimi besedami lotil urada Doge, ki ga je do maja vodil Elon Musk. Je bil vaja v rezanju proračuna ali v zavajanju? FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    New York Times se je ob koncu leta z uničujočimi besedami lotil urada Doge, ki ga je do maja vodil Elon Musk. Je bil vaja v rezanju proračuna ali v zavajanju? FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    R. I.
    24. 12. 2025 | 21:29
    24. 12. 2025 | 21:36
    3:49
    New York Times je nekaj pred končnim obračunom z letom 2025 objavil analizo nekdanjega »paraministrstva« oziroma urada za učinkovitost vlade Doge (Department of government efficiency), ki ga je do razhoda z Donaldom Trumpom vodil Elon Musk.

    image_alt
    Tihi zaton Muskovega »ministrstva«

    V njem ne manjka ostrih besed, glavno sporočilo je, da njegovi rezi – urad je sporočil, da jih je izvedel več kot 29.000, da je ukinil pogodbe v vrednosti milijard dolarjev, preklical na tisoče odobritev nepovratnih sredstev in odpustil mnoge javne uslužbence – niso prinesli prihranka zveznih uradov, pač pa zvišanje njihove porabe.

    Zvezni izdatki so se še povečali

    New York Times je z analizo ugotovil, da Muskova skupina ni storila tega, kar je obljubil: da bo zvezne izdatke zmanjšal za bilijon dolarjev pred oktobrom. A se pod nadzorom Doge zvezni izdatki sploh niso zmanjšali, piše časnik. Povečali so se.

    Kako je to mogoče? New York Times na to odgovarja z ugotovitvijo, da so bili številni največji prihranki urada napačni. Čeprav je Doge res izvedel na tisoče manjših rezov, ki so mnoge pretresli, ti v zveznem proračunu niso pomenili veliko.

    image_alt
    Elon Musk uničuje ameriško vlado, kot je uničil Twitter

    Izpostavljajo dve pogodbi ministrstva za obrambo, eno za informacijsko tehnologijo, drugo za vzdrževanje letal. Muskova skupina je navedla, da je njuna ukinitev davkoplačevalcem prihranila 7,9 milijarde dolarjev. Po podatkih časopisa to ni bilo res. Pogodbi sta še vedno v veljavi in ti prihranki so bili računovodski privid. Skupaj sta presegli vrednost 25.000 drugih manjših rezov urada Doge.

    Med 40 največjimi na seznamu Doge je New York Times ugotovil le 12 takšnih, ki so odražale dejansko omejevanje tega, kar se je vlada zavezala porabiti.

    Vaja v rezanju proračuna ali v zavajanju?

    Poudarjajo še, da je bilo v razburkanem času prvih mesecev letošnjega leta – času vrhunca rezov – o uradu težko presojati, saj je resnične reze navajal skupaj z lažnimi in otežil razlikovanje med njimi. Pri časopisu se celo sprašujejo, ali je bil Doge pravzaprav vaja v rezanju proračuna ali v zavajanju. Imel je elemente obojega, so prepričani, kot tudi, da so bili lažni prihranki višji in pogostejši od resničnih. 

    Musk je sicer izjavljal, da bo Doge »najbolj pregledna organizacija v vladi doslej« in da bo vladi prinesel natančnost tehnološkega sveta. Namesto tega je skupina postala nepregledna, njene pomanjkljivosti pa prikrite.

    image_alt
    Muskov rez bo oslabil iskanje ukrajinskih otrok, ki jih je ugrabila Rusija

    Nekateri zaposleni v tem uradu še vedno delajo v Trumpovi administraciji, predvsem na tehnoloških projektih. Spletna stran »Zid potrdil«, kjer je Doge beležil svoje uspehe, sicer ni bila posodobljena že od 4. oktobra.

    V Beli hiši je tiskovni predstavnik zavrnil odgovarjanje New York Timesu na konkretna vprašanja o uradu in mu namesto tega poslal izjavo o ciljih predsednika: »Predsednik Trump se je zavezal, da bo zmanjšal zapravljanje, goljufije in zlorabe v naši napihnjeni vladi.«

    Niti Doge niti Musk, ki je skupino zapustil maja, nista odgovorila na vprašanja, še navaja časnik. 

    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Razno
    Intervju

    Kdo je škof Aleksander Erniša, ki govori o splavu, evtanaziji in istospolnih

    Zavedam se teže svojega priimka, moj oče je cerkev vodil 18 let, najprej kot senior in nato kot škof.
    Andrej Bedek 24. 12. 2025 | 05:00
    Odločitev

    Zmaga zdravnikov na ustavnem sodišču, odzivi se vrstijo

    Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
    24. 12. 2025 | 10:43
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    Zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah

    Požar je bil lokaliziran, poškodovanih ni. Zagorelo je na oddelku za dementne.
    24. 12. 2025 | 22:02
    Novice  |  Svet
    Urad za vladno učinkovitost Doge

    Muskov urad: moral bi prihraniti tisoč milijard dolarjev, a je porabo zvišal

    New York Times je objavil analizo ameriškega urada za vladno učinkovitost Doge, ki ga je do razhoda z Donaldom Trumpom vodil Elon Musk.
    24. 12. 2025 | 21:29
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Skupina 14 držav, večinoma zahodnih, obsodila izraelsko širitev naselbin na Zahodnem bregu

    Gre za odziv na potezo izraelskega varnostnega kabineta, ki je konec tedna odobril vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu.
    24. 12. 2025 | 20:08
    Šport  |  Zimski športi
    Smrt biatlonca

    Nesrečni Norvežan je nosil masko za višino

    Podrobnosti o smrti norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna med pripravami v Italiji še niso povsem znane, policija pa se je lotila preiskave.
    24. 12. 2025 | 18:58
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdaj si lahko privošči zrezek in pivo

    Upokojeni nemški skakalni as Markus Eisenbichler uživa v vsakdanu brez tekmovalnega stresa.
    24. 12. 2025 | 17:36
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
