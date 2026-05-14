Emirati pozivajo k nadaljevanju vojne proti Iranu

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je v torek v Tel Avivu potrdil, da je Izrael po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran in iranskih povračilnih ukrepih v državah Perzijskega zaliva Združenim arabskim emiratom dostavil protiraketni ščit železna kupola, ki do nedavnega še ni bil uporabljen zunaj izraelskega ozemlja. Vojaško-obveščevalno-strateško partnerstvo Izraela – in s tem Združenih držav – ter ZAE se je v zadnjem času močno okrepilo. Iz Abu Dabija, ki je vpleten v vrsto (ne le) regionalnih vojn, so pozvali k nadaljevanju napadov na Iran.

Združeni arabski emirati so bili v prvih dneh ameriško-izraelske vojne proti Iranu glavna tarča iranskih povračilnih ukrepov, in to še zdaleč ne le zaradi neposredne bližine. Iran je nad Združene arabske emirate poslal okoli 550 raket in več kot 2200 brezpilotnikov. Četudi je protizračna obramba ustavila večino napadov, je bila škoda v ZAE visoka – z borznih trgov v Dubaju in Abu Dabiju je »izginilo« 120 milijard dolarjev, do konca aprila je bilo odpovedanih 18.400 letov, cene na nepremičninskem trgu so padle za 37 odstotkov.

Po začetku iranskih povračilnih napadov na ZAE so v Dubaju in Abu Dabiju preklicali več tisoč vizumov za Irance, ki že vrsto let živijo v ZAE. Oblasti so zaprle ogromno iranskih podjetij in institucij, Iran je najbolj prizadelo zaprtje pristanišč v ZAE, prek katerih je islamska republika uvozila ogromno blaga (predvsem iz Kitajske). Zaradi zaprtja Hormuške ožine in ameriške blokade iranskih pristanišč to lahko povzroči popoln kolaps iranskega gospodarstva in posredno tudi lakoto.

Napetosti med državama od začetka veljavnosti prekinitve ognja med Združenimi državami in Iranom niso niti malo popustile. Prav Združeni arabski emirati so bili namreč – seveda ob Izraelu – najbolj aktivni v prizadevanjih, da bi se napadi na Iran nadaljevali. Med Iranom in Združenimi arabskimi emirati od leta 1971 obstaja ozemeljski spor zaradi štirih otokov v Perzijskem zalivu, ki je z zaprtjem Hormuške ožine in napetostmi med državama znova aktualen.